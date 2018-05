Kasper Dolberg står ikke øverst på listen af angribere, der skal med til VM.

Alligevel håber den danske Ajax-spiller, at han på trods af et svært forår for sin hollandske klub vil være blandt landstræner Åge Hareides udvalgte, når VM-truppen kommer på plads den 14. maj.

»Selvfølgelig håber jeg på det. Det ville være stort. Jeg håber på det, så længe det er muligt,« siger den 20-årige angriber til TV2 Sport.

Kasper Dolberg pådrog sig i januar en fodskade, der holdt ham ude i godt tre måneder fik comeback på banen i starten af april. Efter den har det dog været noget sparsomt med spilletiden.

Det er danskeren ikke helt tilfreds med, men han håber alligevel, at det er nok til, at han kan få en VM-plads, som han fortæller ville være kæmpestort.

Under sin skadesperiode fyldte VM-drømmen meget for unge Dolberg, der altså ikke har opgivet håbet om at komme med til Rusland, når Danmark deltager ved verdensmesterskaberne.

»VM var på en eller anden måde det, der var målet under min skadesperiode. Det var det, der var i mit hoved hver dag, at jeg skulle blive klar og fit til det,« siger Dolberg.

For lidt over et år siden var den danske angriber et af de varmeste navne i Europa og scorede mål på samlebånd for Ajax. Både i den hollandske liga og i Europa League viste han prøver på sit kæmpe talent, og den unge SIlkeborg-knægt spillede sig derfor også på det danske landshold.

Siden er det dog gået den gale vej for unge Kasper Dolberg, der med svingende præstationer og en længere skade ikke ligefrem er det oplagte valg til VM.

Der er rift om pladserne til VM, men hverken Åge Hareide eller assistenttræner Jon Dahl Tomasson har indikeret, hvorvidt den unge dansker er tæt eller langt fra en VM-plads.

Søndag fik Kasper Dolberg så endelig hul på bylden, da han i sin første start siden skadespause scorede på straffe for Ajax i opgøret mod Excelsior. Et opgør, den hollandske storklub vandt 2-1.