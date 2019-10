Yussuf Poulsen er glad for, at Åge Hareide har givet landsholdsspilleren mere tid til at se sin nyfødte søn.

Det er glædelige omstændigheder, der sikrer landsholdets målscorer i 1-0-sejren over Schweiz, Yussuf Poulsen, et par fridage, da han søndag formiddag som en af tre spillere er rejst hjem fra landsholdslejren inden tirsdagens testkamp mod Luxembourg.

Han skal hjem til sin nyfødte søn og forlovede i Leipzig.

- Der er ikke noget fysisk i vejen. Jeg har lige fået et barn for tre uger siden, og jeg vil bare gerne hjem og have de få fridage, som man kan få i en klub, der spiller Bundesliga og Champions League.

- Det er hårdt at være væk som nybagt far. Jeg har været væk i en uge nu, og det er en tredjedel af min søns liv, så det er lang tid. Men nu kommer jeg hjem og får et par fridage med ham og min forlovede, så det bliver super.

- Med landsholdet er man væk i mange dage, og i starten går børns udvikling super hurtigt, og der er da nogle ting, jeg går glip af. Men sådan er vilkårene, siger Yussuf Poulsen.

Han er glad for, at Åge Hareide er med på at give ham pause i tirsdagens kamp. Et lille åndehul er også nødvendigt for at sikre, at angriberen kan holde niveau over en hel sæson.

- Hvis man kunne spille 60 kampe på en sæson på 100 procent, så ville jeg helt sikkert vælge kampen på tirsdag til, for jeg vil spille alle de landskampe, jeg overhovedet kan, for jeg elsker at spille på landsholdet.

- Men jeg ved bare ud fra de sidste to sæsoner, hvor jeg også har spillet europæisk, at min form falder. Jeg skal vælge nogle pauser, og det er nemmere at vælge pausen i en træningskamp end i en bundesligakamp eller EM-kvalifikationskamp, siger Yussuf Poulsen.

Jens Stryger Larsen og Andreas Christensen rejser også hjem fra landsholdet inden tirsdagens testkamp mod Luxembourg. Det var ikke muligt for pressen at interviewe dem søndag.

/ritzau/