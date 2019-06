New Zealand indkasserede et mål to minutter inde i overtiden i den første VM-kamp mod Holland, som vandt 1-0.

De hollandske fodboldkvinder fik en dramatisk start på VM, da de regerende europamestre var oppe imod undertippede New Zealand i den første gruppekamp.

En scoring i overtiden fra indskiftede Jill Roord reddede Holland fra en blamage i Le Havre. Det blev kampens eneste mål, så Holland vandt opgøret med 1-0.

- Spillerne er fuldstændig knust, men vi er en stærk gruppe, og jeg er rimelig sikker på, at vi kan slå tilbage, siger Tom Sermanni, New Zealands landstræner, ifølge AFP.

Holland, der vandt EM efter en finalesejr over Danmark for to år siden, styrede tirsdagens kamp mod New Zealand og havde også flest chancer.

Men New Zealand-keeper Erin Nayler stod en flot kamp og holdt buret rent i over 90 minutter.

- Det blev vanskeligt for os at finde åbninger. New Zealand forsvarede sig godt, og det var ikke vores bedste kamp, siger hollandske Lieke Martens.

Martens var en af målscorerne fra EM-finalen for to år siden mod Danmark, hvor Holland vandt 4-2.

Holland var tirsdag i overraskende store problemer til tider. New Zealand var flere gange yderst nærgående.

New Zealands Olivia Chance leverede blandt andet et flot spark på overliggeren fra distancen.

Med resultatet har New Zealand fortsat aldrig vundet en VM-kamp. Nationen er med ved VM for femte gang.

Holland topper nu gruppe E sammen med Canada, der vandt sin åbningskamp mod Cameroun med 1-0.

/ritzau/