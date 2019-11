I Premier League oplever Tottenham en svær periode og ligger skuffende på en 11.-plads, men i Champions League har London-klubben fundet melodien ovenpå det beskæmmede 2-7-nederlag til Bayern München tidligt i gruppespillet.

Onsdag aften gentog Tottenham sejren fra hjemmekampen mod Røde Stjerne og vandt udekampen mod serberne med 4-0 med Christian Eriksen på banen i den sidste halve time, hvor han rundede målfesten af.

Netop de to klubber var i dyst om gruppens andenplads efter suveræne Bayern München, og Tottenham står nu med alle muligheder for at avancere med sine syv point, Røde Stjerne har tre.

Bayern kom på 12 point tidligere onsdag og er allerede videre.

På papiret vandt Tottenham komfortabelt, men cifrene giver et dårligt billede af kampen.

London-holdet viste flere gange svaghedstegn, og Røde Stjerne kunne have bragt sig foran eller udlignet senere, inden Tottenham effektivt satte tingene på plads i anden halvleg.

Midtvejs i første halvleg havde Milan Pavkov en gigantisk chance i fri position for at bringe hjemmeholdet foran, men keeper Paulo Gazzaniga stoppede forsøget med en refleks på stregen.

I stedet scorede Tottenham ti minutter senere, da der var dømt rent skydetelt i det serbiske felt. Tottenham ramte både stolpen og overliggeren, inden Giovani Lo Celso sendte bolden i hjørnet på det fjerde forsøg på få sekunder.

Efter pausen havde Røde Stjerne flere gode muligheder for at udligne, men i stedet fik Son Heung-min en succesoplevelse, bare tre dage efter han var så uheldig at tackle en Everton-spiller, der brækkede anklen i situationen.

Efter 56 minutter afsluttede han en effektiv Tottenham-kontra ved at hakke bolden op i nettaget til 2-0, og tre minutter senere scorede han til 3-0, efter Danny Rose havde spillet ham helt blank ved den ene stolpe.

Kort efter kom Christian Eriksen på banen, og danskeren kom på scoringslisten med fem minutter tilbage, da hans afslutning i feltet lidt heldigt gik ind til 4-0.

/ritzau/