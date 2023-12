Han er ikke som stjernespillere er flest.

Sådan lyder dommen fra Sky Sports-reporteren Melissa Reddy, der følger Premier League tæt, da talen falder på den norske midtbanedirigent Martin Ødegaard.

Arsenal-stjernen gør nemlig noget, som umiddelbart kan virke naturligt for jævne folk, men åbenbart er en sjældenhed blandt de største fodboldstjerner.

»Han stiller dig spørgsmål og er interesseret i, hvordan din dag har været. Ikke mange spillere gør dette. De sætter sig ofte ned og vil have interviewet gennemført. Du stiller spørgsmål, de stiller sjældent spørgsmål tilbage. Men Martin er en af ​​de spillere, der gør det,« fortæller hun til norske Dagbladet.

Arsenal-profilen har vokset sig stor. Foto: Glyn Kirk/AFP/Ritzau Scanpix

Hun roser ham desuden for, at vær meget professionel og engageret.

Samtidig er han kravlet højt op i Arsenal-hierarkiet efter en svær start på den største scene, hvor han gik fra at være relativt ukednt til at blive hentet af Real Madrid.

»Jeg kan huske, at folk over hele verden talte om ham, da han var 14 år. Han havde en periode, hvor det ikke virkede for ham. Men talentet forsvandt aldrig. Og hvis du lægger det hårde arbejde, får du din belønning. Det er det, vi ser nu. Han får sin belønning.«

Lige nu kan Ødegaard og Arsenal også glæde sig over, at de har erobret førstepladsen i Premier League efter en sejr mod Wolverhampton og en 3-3-kamp mellem Manchester City og Tottenham.