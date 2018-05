Sådan lød det fra Randers’ keeper Hannes Halldorsson efter Superliga-overlevelsen var sikret, med en 2-1-sejr over Lyngby.

”Det er en mega lettelse. Det har været en tung og svær sæson, og på et tidspunkt lignede vi et hold, hvor vores skæbne var, at vi skulle rykke ned. Men så fik vi styr på det. Nu går vi ind til næste sæson med en fantastisk følelse i truppen og klubben,” forklarede den islandske målmand.

18-årige Marcus Mølvadgaard blev manden, der sørgede for sejren over de kongeblå fra Lyngby, da han efter 51 minutter scorede til 2-0, og den unge angriber var ligesom alle andre iført en lyseblå Randers-trøje meget lettet efter triumfen mod Lyngby.

”Missionen er fuldført, og det er bare en sindssyg dejlig følelse for os, byen og fansene. Det er bare fantastisk lige nu.”

Og så for cheftræner Rasmus Bertelsen betød den samlede sejr over Lyngby alt.

”Det er dejligt, en lettelse og meget, meget vigtigt for klubben.”

Selvom det for anden i træk blev til en 2-1 sejr over Lyngby, så var det dog kun resultatet cheftræneren var tilfreds med.

”Indsatsen i dag var dårlig. Der er en periode, jeg er tilfreds med og det er fra dommeren fløjter anden halvleg i gang, og til Lyngby får deres reducering. Der ventede jeg egentlig på, at vi scorer til 3-0, for vi gør de rigtige ting. I resten af kampen var det meget forkrampet.”

Hård sæson

Randers har været igennem middels talt turbulent sæson, hvor holdet lå i den meget tunge ende og også endte med slutte på en 13. plads i grundspillet. Dertil kommer, at Rasmus Bertelsen er den tredje mand, der står i spidsen for Randers i denne sæson efter, at første Ólafur Kristjansson trådte tilbage i oktober, og den flamboyante hollænder Ricarco Moniz så blev fyret i januar.

”Jeg vil jo klubben det allerbedste, og at få det ansvar til at hive klubben over målstregen har været en hård omgang, men jeg er så lykkelig for, at det lykkedes,” sagde Rasmus Bertelsen, der var first team coach i klubben, før han blev tilbudt stillingen som cheftræner.

Hvem bliver cheftræner?

Selvom han gjorde, hvad hans to forgængere ikke formåede, så det dog langt sikkert, at Bertelsen også cheftræner i næste sæson.

”Det er klubbens beslutning, og hvis de gerne vil have det skal være mig, så tager vi en snak om det. Men skulle det blive en anden, så bakker jeg 100 procent op om det.”

Alle de Randers-spiller, BTs udsendte reporter snakkede med, håber, at cheftræneren også hedder Rasmus Bertelsen i næste sæson. Alligevel vil ledelsen i Randers ikke give nogen løfter.

”Han er med i puljen. Vi har ikke fokuseret så meget på det, for vi har haft fokus på overlevelse. Vi regner med at præsenterer en ny cheftræner inden for en uges tid,” sagde Søren Pedersen, der tiltræder som sportsdirektør 1. juni.

Ny overlevelsesfight

I Lyngby har deres cheftræner noget helt andet at tænke på. For efter endnu et 2-1-nederlag til Randers, så er de kongeblås sæson og kamp for overlevelse langt fra ovre.

”Nu skal vi have fuldt fokus mod torsdag og søndag, og det er virkelighedens verden. Vi vil ikke dvæle så meget ved, hvad der er sket henover den sidste uge. Nu må vi kigge fremad. Jeg frygter ikke noget, og spillerne frygter ikke noget,” sagde Thomas Nørgaard.

Frygt eller ej, så venter der nu Lyngby to opgør mod nummer tre fra 1. Division, Vendsyssel FF.

”Alle ville gerne have haft ferie dag, for det havde betydet overlevelse, men alle er, hvor de skal være, og vi er klar til at tage fat i det her dobbelt opgør. Der er ingen undskyldninger fra vores side før kampene mod Vendsyssel,” sagde Lyngby-træneren.

Første kampen mod holdet fra Hjørring spilles på torsdag i Nordjylland.