Ifølge træner Rudi Garcia burde Lyon have scoret et mål mere i holdets 1-0-sejr over Juventus onsdag.

Det var ikke nok for Lyon-træner Rudi Garcia, at hans hold slog Juventus 1-0 i den første ottendedelsfinale i Champions League onsdag.

Rudi Garcia er ærgerlig over, at Lyon ikke scorede et mål mere i kampen, der blev spillet på den franske klubs stadion, Parc Olympique Lyonnais.

- Vi lod dem ikke få et mål herhjemme, hvilket altid er meget vigtigt i knockoutfasen, men jeg fortryder, at vi ikke scorede et mål mere i første halvleg, da vi havde kapaciteten til det, siger Rudi Garcia ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det siger han, med henvisning til at Lyon var i overtal, mens Juventus' Matthijs de Ligt fik lappet en hovedskade sammen.

Mens det stod på, brød Houssem Aouar igennem i venstre side af feltet og serverede bolden for Lucas Tousart, der bugserede den i mål til 1-0 efter en halv time.

- Det var en perfekt første halvleg, konstaterer Rudi Garcia.

Men anderledes så det ud efter pausen, hvor Juventus fandt et nyt gear og havde mere boldbesiddelse.

- Vi var under større pres i anden halvleg, og det var sværere at holde på bolden. Og når vi havde den, var vi ikke farlige, siger Garcia.

I onsdagens kamp måtte danske Joachim Andersen tage plads på bænken, indtil han blev skiftet ind for Lyon ti minutter før tid.

1-0-sejren giver Lyon et godt udgangspunkt forud for returopgøret i Torino 17. marts.

Houssem Aouar forventer dog en svær kamp i Italien.

- Vi spillede en god kamp i dag, men lad os nu ikke blive revet med. Der er stadig en kamp mere, siger midtbanespilleren.

Lyon har ikke været blandt de sidste otte i Champions League siden 2010. Her nåede holdet frem til semifinalen.

/ritzau/