Shakhtar Donetsk førte ved pausen og var på kurs mod ottendedelsfinalerne, men Lyon gik videre med 1-1.

Lyons spillere følte, at de havde godt styr på ukrainske Shakhtar Donetsk, da franskmændene onsdag med 1-1 i Kijev sikrede sig en plads i forårets ottendedelsfinaler i Champions League.

De franske gæster havde de fleste chancer, men det var Shakhtar, der tog føringen midtvejs i første halvleg i snevejret i Ukraines hovedstad.

- Det var svære betingelser. Vi gav os selv en forskrækkelse, og det var en skam, at vi ikke dræbte kampen i første halvleg, siger Lyons midtbanespiller Houssem Aouar ifølge uefa.com til RMC Sport.

- Det vigtigste er, at vi er videre, og jeg er glad. Vi indkasserede et mål på deres eneste chance, men vi havde de mentale ressourcer til at komme tilbage, siger han.

Lyons store helt blev Nabil Fekir, der efter 65 minutter scorede det vigtige mål til 1-1.

På forhånd vidste franskmændene, at uafgjort ville være nok til at avancere, mens Shakhtar skulle vinde.

- Vi vidste, at det ikke ville blive nemt - især på grund af snevejret. Vi kom igennem det. De scorede på et tidspunkt, hvor vi spillede godt, men vi fortsatte bare, siger Fekir.

Det er tiende gang, at Lyon er videre til knockoutfasen i Champions League, men det skete senest i 2011/12-sæsonen.

Lyon-træner Bruno Genesio er glad for, at holdet endelig er tilbage blandt de 16 bedste.

- Der er mange følelser lige nu. Glæde, stolthed og lettelse, for det var en svær aften. Vi fortjente resultatet og at komme videre, siger Genesio til RMC Sport.

- Jeg er meget stolt af spillerne, for vi kom her for at spille, og ikke for at spille på at få uafgjort. Jeg er især glad på Nabils (Fekir, red) vegne, fordi folk har stillet spørgsmålstegn ved ham på det seneste, siger træneren.

I gruppens anden kamp vandt et skadesplaget Manchester City-hold på eget græs med 2-1 over tyske Hoffenheim. Citys tyske profil Leroy Sane scorede begge mål for de engelske værter, der kom bagud efter et kvarter.

City vinder gruppe F med 13 point foran Lyon med otte. Shakhtar kan trøste sig med, at holdets seks point rækker til en tredjeplads og overflytning til Europa League til foråret. Hoffenheim fik blot tre point.

/ritzau/