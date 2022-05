Den tidligere Lyon-spiller Marcelo er blevet fyret, efter at han blev taget i at prutte i den franske storklubs omklædningsrum og efterfølgende grine af episoden.

Ligue 1-holdet bekræftede tilbage i august sidste år, at forsvarsspilleren var blevet degraderet til reserverne på grund af 'upassende opførsel'.

Brasilianske Marcelo havde været i startopstillingen i deres to første kampe i sæsonen, før han fik sparket. Hans sidste kamp for Lyon var et 3-0-nederlag til Angers, hvor han symptomatisk nok scorede et selvmål.

GFFN hævder, at der i onsdagens udgave af L'Équipe bliver beskrevet, hvordan 34-årige Marcelo pruttede højlydt i omklædningsrummet efter den katastrofale kamp.

Mediet beskriver, hvordan han efterfølgende skulle have grint af sin prut.

Hændelsen har ifølge mediet gjort klublegenden og sportsdirektør Juninho særdeles rasende.

Marcelo blev oprindeligt forvist til reserverne, inden han fik annulleret revet sin kontrakt over i januar i år.

Brasilianeren havde spillet for Lyon siden 2017 og hjalp dem med at nå Champions League-semifinalen.

Da den tidligere engelske landsholdsspiller og nuværende fodboldekspert Gary Lineker hørte om Marcelos fyring i Lyon, skrev han følgende på Twitter:

»Smidt af holdet for at prutte? I disse dage ville jeg få karantæne på livstid for at skide på en bane. Spillet er ødelagt,« skrev han i det lettere komiske opslag, som er en reference til verdensmesterskaberne i 1990 i Italien, hvor Lineker kom til at skide i bukserne midt under en kamp for England under slutrunden.

Efter at have fået sin kontrakt annulleret, skrev Marcelo under på en kontrakt ligakonkurrenterne Bordeaux på en fri transfer.