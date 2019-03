Barcelona storsejrede onsdag aften over Lyon, men franskmændene bed kortvarigt fra sig.

På tavlen var der ingen tvivl om FC Barcelonas avancement i Champions League onsdag aften.

Den spanske storklub spillede sig overlegent videre til kvartfinalen med en sejr på 5-1 over Lyon, men spanierne fik sig en forskrækkelse undervejs, da Lyon reducerede til 1-2 i det 58. minut efter hjørnespark.

2-2 nemlig have sendt Lyon videre fra ottendedelsfinalen efter 0-0 i første kamp i Frankrig.

- Vi blev nervøse ved 2-1. Vi tillod, at et hjørnespark bragte os i en uheldig situation. Indtil da havde Lyon ikke truet os. Heldigvis scorede vi mål nummer tre og tog kontrollen tilbage, siger Lionel Messi ifølge uefa.com.

Messi scorede selv to af Barcelonas mål. Det første til 1-0, da han lavede en såkaldt "Panenka" ved at sparke dybt i bolden på et straffespark, som Luis Suarez havde tilkæmpet sig.

- Jeg så, at målmanden sprang til den ene side, og han forsøgte at finte forinden. Derfor valgte jeg at chippe bolden, og heldigvis virkede det godt, siger Messi.

Den argentinske fodboldstjerne bliver hyldet af Lyon-træner Bruno Genesio efter onsdagens opgør.

- I aften var Messi i Champions League-humør. Han er et geni og kan gøre ting, som ingen andre kan. Nogle gange er han ustoppelig, siger Genesio ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Barcelona er videre til kvartfinalerne i den prestigefyldte klubturnering. Der er lodtrækning fredag, men der er ikke nogen nemme modstandere, understreger Messi.

- Alle modstanderne er svære. Selv Ajax har vist, at det er et fantastisk hold med talentfulde knægte, siger Messi ifølge uefa.com.

/ritzau/