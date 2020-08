Lyon er klar til Champions League-finalen med en 1-0-sejr over danskerklubben Paris Saint-Germain.

Kvindernes Champions League-finale på søndag bliver et opgør mellem tyske Wolfsburg og franske Lyon.

Det står klart efter onsdagens semifinale, hvor Lyon vandt med 1-0 over Paris Saint-Germain.

Forsvarsspilleren Wendie Renard blev opgørets eneste målscorer. Midt i anden halvleg var Lyon-anføreren gået med frem på en dødbold, og hun headede bolden kraftfuldt i kassen.

Med PSG-nederlaget bliver Champions League-finalen ikke et danskeropgør. Pernille Harders Wolfsburg bookede billetten med en sejr over Barcelona tirsdag, men PSG-danskerne Nadia Nadim og Signe Bruun gør hende ikke følgeskab.

Nadia Nadim startede inde, men gjorde sig ikke specielt meget bemærket i sine 55 minutter på banen for PSG.

Hun var måske blevet længere på banen, hvis hun ikke bar rundt på et gult kort, som hun fik efter 17 minutters spil, da hun helt unødvendigt mejede en modstander ned ved sidelinjen.

Signe Bruun, der blev helten i kvartfinalen med det afgørende mål mod Arsenal, blev først sendt på banen med ti minutter på banen, men hun fik sat noget aftryk.

Semifinalen bød på to røde kort - et til hvert hold. PSG kom i undertal, da Grace Geyoro fik sit andet gule kort i det 66. minut, og minuttet efter udnyttede Lyon overtallet til at komme i front.

Det sidste kvarter var holdene igen lige mange spillere, da også Lyon-angriberen Nikita Parris fik sin anden advarsel.

Lyon havde ingen problemer med at forsvare sejren, og Nadim og co. må se Champions League-finalen fra sofaen.

Her kan de se, om Lyon lykkes med at vinde Europas mest prestigefyldte klubturnering for femte sæson i træk.

/ritzau/