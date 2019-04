Hold da op for en start på anden halvleg!

Dommeren nåede knap nok at få blæst anden halvleg i gang, før der stod 1-1 på tavlen i Amsterdam mellem Ajax og Juventus i Champions League.

Under et minut skulle der nemlig gå, før David Neres fik bragt balance i regnskabet og udlignet for hjemmeholdet. Se scoringen øverst.

I første halvleg var det Cristiano Ronaldo, der havde bragt Juventus i front på et vildt hovedstød.