Lynge Jakobsen har tidligere fortalt, at han har en alvorlig sygdom i lungerne.

Hvis han selv skal sige det i dag, så har han det efter omstændighederne godt, selvom han er uhelbredeligt syg.

Det fortæller han om i Radio4-programmet 'Fremkaldt'.

Lynge Jakobsen var i 17 år den mand, som man forbandt med AaB. Et vaskeægte klubkoryfæ, hvor han var sportschef – og siden blev titlen ændret til sportsdirektør – indtil han stoppede i 2013 i klubben. For Lynge Jakobsen er det ikke sygdommen, der fylder for ham i hverdagen.

»Helbredsmæssigt skranter jeg lidt en gang imellem, men det gør jeg ikke noget ud af at fortælle nogen. Jeg er vældig godt tilfreds med, at jeg er, hvor jeg er i dag,« siger han i programmet.

Værten Claus Elgaard spørger herefter ind til, hvorvidt den kræftsygdom han har, er gået væk.

»Nej, og det går ikke væk. Men det har stået stille i et stykke tid, og så længe er jeg glad. Vi har det sådan i vores familie, at vi er meget tilfredse med, at vi altid bliver taget fra toppen, og så længe det er tilfældet, skal vi ikke pylre,« svarer Lynge Jakobsen.

Lynge Jakobsen nåede i sin aktive karriere at spille hele 267 førsteholdskampe for AaB. Og efter han stoppede som sportsdirektør i klubben, fortsatte han i klubbens bestyrelse.

Den var han en del af indtil foråret 2021, hvorefter han valgte ikke at genopstille.