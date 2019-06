Angriberen Emil Nielsen skifter fra FC Roskilde til Lyngby Boldklub på en treårig aftale.

Superligaoprykkeren Lyngby Boldklub henter offensiv forstærkning, inden det går løs i den bedste række om godt to uger.

Lyngby har skrevet en treårig kontrakt med FC Roskildes topscorer, Emil Nielsen. Det oplyser Lyngby i en pressemeddelelse.

- Emil er på alle måder en drømmespiller for os. Vores møder med Emil har bekræftet os i, at han er en fantastisk person, der brænder for fodbolden og tager sin store passion for spillet med på bane, siger cheftræner Christian Nielsen.

/ritzau/