Lyngbys Lasse Fosgaard erkender, at dele af sæsonen har været under niveau, men tror på miraklet i foråret.

Lyngby spillede søndag 0-0 mod Vejle og går dermed på juleferie som bundhold uden sejr i de første 13 runder i 3F Superligaen.

Fire point efter 13 runder er facit, og profilen Lasse Fosgaard, som søndag spillede sin Lyngby-kamp nummer 250, erkender, at det ikke ser ret godt ud med 11 point op til Vejle på den rette side af nedrykningsstregen.

- Der er ingen tvivl om, at det ser rigtig svært ud. Vores pointsnit er ikke i nærheden af at være nok, men når det er sagt, kan det sagtens stadig lade sig gøre, og vi tror på miraklet, siger Fosgaard.

- 11 point er selvfølgelig en del, men vi har 19 kampe tilbage og kommer til at møde holdene omkring os mindst to gange, når turneringen bliver delt op.

- Første del af sæsonen var vi simpelthen ikke gode nok, men i de seneste har vi været bedre end vores modstandere i de fleste opgør.

- Får vi den tippet over til vores fordel, kan vi hurtigt vinde fire-fem kampe i træk, og så er vi helt med igen, siger højrebacken.

Den vikarierende Lyngby-træner, Carit Falch, stopper efter planen ved nytår, da klubbens normale træner, Christian Nielsen, vender retur efter en hjernerystelse.

Det irriterer Falch, at kampen mod Vejle, som kan blive hans sidste, ikke blev vundet.

- Det gør da ekstra ondt, at vi ikke kunne slå Vejle på hjemmebane, for det er en af de kampe, vi skal kunne vinde, hvis vi skal overleve, siger Falch.

- Det havde været et godt rygstød, men vi fokuserer på, at det var femte kamp i træk, at vi spillede godt.

- Vi holdt dem fra chancer og skabte nok til at vinde kampen, og det bevarer troen på, at det kan lade sig gøre.

For Vejle betød det ene point, at afstanden til Lyngby i bunden af tabellen fastholdes.

Samtidig var det oprykkernes første point efter fire nederlag i træk, og anfører Jacob Schoop kunne sagtens finde glæde i pointdelingen.

- Som kampen skred frem, kunne vi godt bruge det ene point. Når man ikke præsterer bedre, end vi gjorde, er det trods alt fint ikke at tabe.

- Lyngby havde mere brug for en sejr, end vi havde. Vi tager, hvad vi kan få, og ét point var fint for os i vores situation, siger kaptajnen.

