Ud over Emil Kornvig, der tidligere på ugen blev konstateret smittet, er hele Lyngbys trup coronafri.

Lyngby ser ud til at være sluppet billigt, efter at Emil Kornvig tidligere på ugen blev konstateret smittet med coronavirus.

Således er midtbanespilleren den eneste i klubben, der i denne omgang er blevet ramt af den smitsomme virus. Resten af truppen er fredag blevet testet negativ.

Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside fredag.

Dermed er der altså ikke noget til hinder for, at klubben mandag kan sende førsteholdet afsted til kampen mod FC Nordsjælland i landets bedste række.

- Vi har endnu engang fået sikkerhed for, at de omfattende protokoller og forholdsregler gør en kæmpe forskel, siger Lyngby-direktør Andreas Byder på hjemmesiden.

- Smitten er isoleret til en enkelt spiller, der ikke har smittet andre i klubben, og det bekræfter os bare i, at vi trods epidemiens opblomstring stadig har en tryg hverdag i Lyngby Boldklub.

- Vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at smitten ikke får fat i vores klub, og jeg er glad for den indsats, som alle vores folk gør i hverdagen for at sikre at smitterisikoen forbliver på et minimum.

20-årige Emil Kornvig spillede to kampe i Superligaen og en i pokalturneringen i den forgangne sæson. Han har endnu ikke været på banen i indeværende sæson.

Brøndby var i sidste sæson ramt af coronatilfælde. Det samme var Lyngby.

Også AGF's Mustapha Bundu, der siden blev solgt til belgiske Anderlecht, blev testet positiv for sygdommen.

Tidligere i september meldte Vejle om en positiv coronatest, som Ylber Ramadani afleverede. Han gjorde comeback søndag i vejlensernes 4-1-sejr over Sønderjyske.

/ritzau/