Lyngbys Christian Nielsen påpeger, at hans hold er afhængig af hjælp fra OB i håbet om at undgå tredjepladsen.

Lyngby ser lige nu ud til at blive sorteper i 3F Superligaens nedrykningspulje 1 efter 1-3-nederlaget til OB mandag aften.

De kongeblå har på tredjepladsen tre point op til Sønderjyske på andenpladsen, der sikrer overlevelse i landets bedste række.

På lørdag møder Sønderjyske på hjemmebane OB, og her håber Lyngbys cheftræner, Christian Nielsen, på hjælp fra sidstnævnte.

- Forhåbentlig fortsætter OB sejrsstimen og giver Sønderjyske problemer. Vi er afhængige af OB's hjælp, så vi kan få en finale mod Sønderjyske, siger Nielsen med henvisning til den efterfølgende og sidste spillerunde, hvor Lyngby møder Sønderjyske.

Inden da gælder det allerede nedrykkede Silkeborg på lørdag, og i den kamp er målet klart.

- Vi ved, hvad der skal til for at holde liv i vores håb. Kun en sejr tæller for os mod Silkeborg, siger Lyngby-chefen.

Lyngby startede ellers nedrykningsspillet på andenpladsen hele fem point foran Sønderjyske, men en yderst beskeden pointhøst på blot ét enkelt point har vendt tingene på hovedet.

Lyngbys målmand Thomas Mikkelsen erkender, at det ikke er nemt at være Lyngby-spiller for tiden.

- Det er hårdt for os. Det ville være åndssvagt at sige andet. Når vi ikke har vundet otte kampe i træk, så er der nogle alarmklokker, der ringer, siger han.

Selv om det ser svært ud for Lyngby, så forbliver keeperen og resten af holdet optimistiske.

- Hvis vi kaster håndklædet i ringen, hvem skulle så tro på os? Vi er nødt til at tro på det. Vi skal give den fuld gas herfra.

Hvis Lyngby ender på tredjepladsen, skal holdet møde Hobro i to opgør. Den samlede vinder forbliver i Superligaen, mens taberen skal en tur ned i næstbedste række.

