David Nielsen mener ikke, at Lyngby-mandskabet havde evnerne til at overleve i Superligaen, da han kom til.

David Nielsen strålede af forløsning, da Lyngby Boldklub lørdag eftermiddag sikrede sig en sæson mere i Superligaen.

Trøjen røg af, og brystkassen blev blottet for de mange Lyngby-fans, der havde taget turen til Hvidovre, hvor det endte målløst.

Han kom til som cheftræner i marts, da Lyngby havde fyret Magne Hoseth efter bare 50 dages ansættelse, og overlevelse i Superligaen var eneste målsætning.

- Troen har været der fra start af, men evnerne var der ikke til at starte med, og det måtte vi arbejde med, og det har vi gjort på en rigtig god måde, siger David Nielsen til DR Sporten.

David Nielsen er havnet i Lyngby for anden gang i trænerkarrieren, og han er stolt af overlevelsen i landets bedste fodboldrække.

- Det er jo det, det handler om. Jeg ofrer også mig selv, fordi jeg elsker den her klub. Klubben har gjort meget for mig, og de havde problemer, og jeg kom ind.

- Det kan godt lyde arrogant, men jeg troede på, at jeg kunne gøre det - at jeg sammen med de folk kunne arbejde holdet et godt sted hen. Det fik vi gjort, og det er fantastisk, siger David Nielsen.

Lyngby har siden David Nielsens ankomst i marts vundet syv kampe, tabt fire og spillet fire uafgjort.

