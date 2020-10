Lyngby-træner Christian Nielsen behøver ikke frygte at blive fyret trods en skidt sæsonstart.

På Lyngby Stadion led Lyngby fredag aften et 0-3-nederlag til OB i Superligaens sjette runde.

Nederlaget efterlader Lyngby på næstsidstepladsen efter seks runder, hvor det endnu ikke er blevet til sejr, mens kun to point er hentet.

Men i Lyngby er der fortsat fuld opbakning til cheftræner Christian Nielsen, fortæller administrerende direktør i Lyngby, Andreas Byder.

- Vi har fuld tiltro til, at spillertruppen og Christian Nielsen kan løfte opgaven, og vi er overbeviste om, at stimen nok skal vende for os, siger Lyngby-direktøren og tilføjer:

- Vores projekt er langt større end at skulle vinde lige denne kamp. Vi har reddet klubben fra en konkurs for to og et halvt år siden, og vores mål er at gøre klubben bæredygtig over de næste år, samtidig med at vi har fokus på talentudvikling og overlevelse på det laveste budget i Superligaen.

- Så selvfølgelig vil vi gerne vinde, og vi skal til at have noget stolpe ind, men det sker med de små skridt hver dag, og dem ser vi stadig gå fremad.

Cheftræner Christian Nielsen mærker også opbakningen, og han føler selv, at han er den rette mand til at vende tingene i Lyngby.

- Ja, det synes jeg. Vi overholder det budget, vi har, og jeg synes stadig, vi lykkes med talentudviklingen, siger han og tilføjer:

- Men det er klart, at vi skal have flere point, selv om det egentlig ikke kommer bag på os, at det er hårdt i år. Men jeg mærker ikke andet end opbakning.

Nielsen understreger, at Lyngby ikke kommer til at ændre noget radikalt i jagten på point, men i stedet skal arbejde hårdt og klø på til træning.

Lyngby-profilen Lasse Fosgaard fortæller, at også truppen bakker fuldt op om cheftræneren.

- Generelt har vi stadig håb omkring, at vi nok skal få det vendt. Der er 100 procent opbakning til Christian. Der er ikke nogen, som peger fingre af hinanden, og vi spillere må også kigge indad, når vi ikke har præsteret bedre, siger Fosgaard.

Christian Nielsen har været cheftræner i Lyngby siden november 2018, hvor han blev midlertidig cheftræner, før han blev fastansat i maj 2019.

Lyngby rykkede op i Superligaen i 2019 og i sidste sæson overlevede klubben efter nedrykningsplayoff mod Hobro IK.

/ritzau/