Det vækker glæde hos Lyngby, at det mod Silkeborg lykkedes dem at vinde på udebane for første gang i sæsonen.

Lyngby har bestemt ikke været glade for at spille på udebane i denne sæson i 3F Superligaen, men det blev der lavet om på søndag eftermiddag.

Her vandt Lyngby ude med 3-2 over Silkeborg.

Før kampen var det blevet til fire nederlag ud af fire mulige på udebane mod henholdsvis OB, FC København, Esbjerg og AC Horsens.

Derfor var der højt humør i Lyngby-lejren efter kampen.

- Vi er glade for at få lukket det med, at vi ikke kan vinde på udebane.

- Det er rart at få den første sejr på udebane, for det giver en tro på egne evner, og at det ikke kun kan lade sig gøre på hjemmebane, siger Lyngby-træner Christian Nielsen.

På trods af de manglende sejre på udebane, så mener cheftræneren, at det har været tæt på.

- Vi synes, at det har været lige op over med den første udebanesejr. I Esbjerg var vi tæt på, og i Horsens var vi tre minutter fra at få et point, siger Christian Nielsen.

Lyngby-angriberen Gustav Marcussen blev skiftet ind med 24 minutter igen, og han blev den helt store helt med to scoringer, som var med til at tippe sejren over til Lyngby.

Han glæder sig også over at have vundet på udebane.

- Nu skal vi ikke høre for det længere, og det er dejligt. Det har fyldt lidt hos os, så det var en forløsning, siger han.

Det er dog ikke kun det faktum, at sejren kom på udebane, som gør sejren ekstra god for Lyngby.

- Vi ved, at medmindre det hele går amok, så kommer vi til at ligge og kæmpe med Silkeborg, så det var fedt, at vi tog et lille spring væk fra Silkeborg med sejren, siger Gustav Marcussen.

Med sejren har Lyngby ni point ned til Silkeborg på sidstepladsen.

/ritzau/