Torsdag aften tabte Lyngby det første opgør i klubbens kamp for at undgå nedrykning fra Alka Superligaen.

Her vandt 1. divisionsholdet Vendsyssel 1-0 i Hjørring i klubbernes første playoffopgør, hvor den samlede vinder booker billet til Superligaen i næste sæson, mens taberen spiller i den næstbedste række.

Efter nederlaget står Lyngby med et returopgør den kommende søndag, som bestemmer sjællændernes fremtid den kommende sæson.

»Vendsyssel har en lille fordel. Det ved vi jo godt, men vi kommer ud for at jagte og spille for klubben. Jeg håber, at alle forstår alvoren i det, som vi står midt i,« siger Lyngby-træner Thomas Nørgaard.

Han mener, at Lyngby har udviklet sig gennem foråret og især i maj. Her er der kommet flere centrale spillere tilbage på holdet i løbet af playoffkampene i nedrykningsspillet.

»Det er tredje dobbeltopgør, som vi spiller i denne sæson, så vi ved godt, hvad der skal til,« siger træneren.

For at forblive i Superligaen skal Lyngby finde vej til klubbens anden ligasejr siden midten af oktober.

Det er nemlig kun blevet til en sejr over Silkeborg i det tidsrum, og trods nederlaget torsdag, ser Thomas Nørgaard positivt på situationen.

»Alt i ligaverdenen er betinget af succes. Det er der, vi får det bedste frem i os. Jeg synes, at truppen har forberedt sig godt gennem foråret på at være klar,« siger Thomas Nørgaard.

Returkampen spilles den kommende søndag klokken 16.

/ritzau/