Spillere i karantæne grundet coronavirus tvang Lyngbys cheftræner til at ændre system mod AaB.

Lyngby mistede søndag muligheden for at komme med i mesterskabsspillet i 3F Superligaen, da AaB vandt 3-0 over oprykkerne på Aalborg Portland Park.

Her var gæsterne ramt, da Patrick da Silva, Kasper Jørgensen og Martin Ørnskov er i karantæne grundet frygt for smitte af coronavirus.

Det tvang Lyngbys træner, Christian Nielsen, til at ændre sin slagplan til kampen i Aalborg.

- Silva spiller vores venstre wingback, og vi har tidligere brugt Kasper på den som afløser. Det gør positionen sårbar for os.

- Derfor var vi nødt til at ændre system i forhold til, hvad vi havde til rådighed. Det lykkedes ikke så godt, som vi havde håbet, siger cheftræner Christian Nielsen.

Med tremålsnederlaget fik han en trist afrunding på en mærkværdig uge for Lyngby-truppen.

- Det har på mange måder været en speciel uge og en speciel kamp. Der er ting, som vi ikke selv kan styre i forhold til sygdom og spillere i karantæne.

- Vores spillere føler ikke, at de er syge, men vi respekterer, at Sundhedsstyrelsen har truffet det her valg.

- Det er ikke noget, som vi skal udfordre eller give modstand. Tingene er, som de er. Sundhed og velvære er vigtigere end fodbold, siger Christian Nielsen.

De tre Lyngby-spillere kom i karantæne grundet smittefrygt efter sidste uges kamp, hvor oprykkerne mødte Brøndby. I Brøndby-lejren er ungdomstræner Thomas Kahlenberg bekræftet smittet med coronavirus og sat i isolation.

/ritzau/