Lyngby kan lune sig med at gå på vinterpause med tre point, da det blev til en 2-0-sejr hjemme over Silkeborg.

Lyngby sluttede efterårssæsonen af på den bedst mulige måde, da det blev til en sejr på 1-0 over Silkeborg hjemme på Lyngby Stadion.

Det var to hold, der kom ind til opgøret i resultatmæssig dårlig form, hvorfor en sejr kunne lune på en råkold decemberdag inden vinterpausen.

Hjemmeholdets fans fik allerede noget at varme sig på efter fire minutter, da Frederik Gytkjær headede bolden i mål efter et hjørnespark.

Efter scoringen tog Kent Nielsens Silkeborg-mandskab kontrollen over kampen, men Lyngby stod kompakt og tvang tempoet ned.

Tempoet og intensiteten steg markant efter pausen med flere hårde dueller og skærmydsler mellem spillerne.

Selv om det var Silkeborg, der sad på spillet, lukkede Lyngby kampen med et kvarter igen på mål af wingbacken Kolbeinn Finnsson.

Resultatet betyder, at Lyngby har 20 point og en midlertidig syvendeplads, mens Silkeborg har 27 point og ligger nummer fem.

Kampen var kun fire minutter gammel, inden første scoring kom.

Lyngbys Kolbeinn Finnsson sendte et flot hjørnespark ind, som Nicolai Larsen i Silkeborg-målet ikke kunne komme op til, og derfor var det let for Frederik Gytkjær at heade sit tredje mål i Superligaen i nettet.

Kent Nielsens tropper kom bedre med i kampen efter en svær start og skabte chancer, der ikke for alvor blev farlige.

Men det var ikke let for Silkeborg at bryde gennem Lyngbys kompakthed, og derfor endte første halvleg 1-0.

Efter pausen spillede gæsterne hurtigere, og Stefan Thordarson fik en god mulighed efter 51 minutter, men offensivspillerens afslutning røg lige forbi mål.

Intensiteten steg markant i sidste halvdel af kampen, men Silkeborg fik ikke udlignet.

Lyngby fik i stedet fordoblet føringen med godt et kvarter igen på mål af Kolbeinn Finnsson.

