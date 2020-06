Lyngby-træner Christian Nielsen er sikker på, at det er en fordel for holdet at få flere tilskuere ind mod OB.

Når Lyngby i den kommende runde tager imod OB i 3F Superligaen, bliver det med ekstra opbakning på stadion, da kampen i en forsøgsordning er blevet valgt som en af tre kampe med ekstra tilskuere på stadion.

Lyngby oplyser, at man regner med at have 875 tilskuere på plads til mandagens kamp, og Lyngby-træner Christian Nielsen er sikker på, det bliver en fordel for holdet.

- Det betyder alt, at vi kan mærke den energi bag holdet. Det kan få det bedste frem i os, siger træneren.

- Det kan sagtens være, at der er noget om, at det er en fordel for os med tilskuere, for får vi den rette kulisse og stemning mod OB, bliver vi modbydelige at have med at gøre.

Torsdag spillede Lyngby 0-0 hjemme mod Silkeborg, og holdet kan mandag se frem til en endnu større opbakning end i den målløse kamp.

En fordel for Lyngby i kampen for at undgå nedrykning, påpeger Silkeborg-træner Kent Nielsen.

- Det er indiskutabelt, at det er en klar fordel at have tilskuere, hvilket man også kan se i hele Europa, hvor der er færre hjemmesejre (når der ikke er tilskuere, red.).

- Det giver altid en fordel at spille hjemme blandt andet på baggrund af tilskuerne, men det bruger vi ikke energi på, understreger Silkeborg-træneren.

I mandagens kamp kan Lyngby indhente OB med en sejr, mens der potentielt kan blive slået et stort hul ned til Sønderjyske, som lige nu er tre point efter Lyngby.

Lyngbys midtbanespiller Mathias Hebo, som spillede 90 minutter i 0-0-kampen mod Silkeborg, er ikke i tvivl om, at holdet får en fordel i opbakningen.

- Der var vist 200-300 tilskuere til denne kamp, og det var en fornøjelse at have dem tilbage.

- Vi håber selvfølgelig på endnu flere på mandag, da det kan give et endnu større boost, siger Hebo, som ikke tror, at den ekstra støtte til Lyngby bliver et tema efterfølgende:

- Jeg tror, at alle bare er glade for, at der kommer tilskuere på stadion. Vores kamp blev valgt, og det er fedt for os, siger Hebo.

De to øvrige kampe, som får ekstra tilskuere på stadion i Superligaens kommende runde, er AC Horsens-Randers FC og Brøndby-FC København.

/ritzau/