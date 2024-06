Efter en enkelt sæson og 13 superligamål for Lyngby er Andri Gudjohnsen blevet solgt til Gent.

Den målfarlige angriber Andri Gudjohnsen er fortid i Lyngby Boldklub. Islændingen skifter til den belgiske klub Gent i en handel, som Lyngby på sin hjemmeside kalder den største i klubbens historie.

Gudjohnsen var i sidste sæson Lyngbys topscorer med 13 fuldtræffere i den bedste række.

- Vi har hele tiden vidst, at Andri havde så store kvaliteter, at han nok ikke var Lyngby Boldklub-spiller særligt længe, så vi er stolte af at have forløst ham og nu sender ham videre til en stor klub som KAA Gent, siger Lyngbys fodboldchef, Nicas Kjeldsen.

Den nu 22-årige angriber, der er søn af den islandske fodboldlegende Eidur Gudjohnsen, kom til Lyngby fra svenske Norrköping sidste sommer.

Tidligere har han spillet ungdomsfodbold i Barcelona og Espanyol og optrådt på B-holdet i Real Madrid.

- Andri er en utrolig god case for os. Han kom til fra IFK Norrköping, hvor han kæmpede med at få spilletid, men med den tillid, han er blevet vist her, er han blomstret helt vildt og er blevet en stor profil i 3F Superligaen, siger Nicas Kjeldsen.

Gudjohnsens nye klub, Gent, skal i næste sæson spille kvalifikation til Conference League.

Klubbens sportschef er den tidligere islandske landstræner Arnar Vidarsson, der i efteråret 2021 gav den talentfulde forward debut på A-landsholdet.

- Han er en angriber, der kan score mål, er stærk i feltet og har den skandinaviske arbejdsmentalitet, siger Vidarsson til Gents hjemmeside.

/ritzau/