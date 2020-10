Lyngby har indkasseret "en fornuftig transfersum", efter at klubben har solgt forsvareren Frederik Winther.

Den danske superligaklub Lyngby har på transfervinduets sidste dag solgt det 19-årige forsvarstalent Frederik Winther til tyske Augsburg.

Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside.

Aftalen indebærer, at Frederik Winther med det samme bliver udlejet tilbage til Lyngby resten af sæsonen, lyder det.

Winther har underskrevet en femårig kontrakt med Bundesliga-klubben, der i øjeblikket ligger på andenpladsen i den bedste tyske fodboldrække.

Lyngby indkasserer "en fornuftig transfersum" på salget, oplyser klubben.

- Vi er naturligvis glade og stolte på egne og Winthers vegne. Vi er endnu en gang lykkedes med at udvikle og uddanne en spiller, der tager turen fra Lyngby Boldklub til en top-5-liga i Europa.

- Vores strategi lægger vægt på talentudvikling og på at bygge en sund fodboldklub for fremtiden, og dagens transfer er endnu et eksempel på, at vi er på rette vej, siger administrerende direktør Andreas Byder.

Frederik Winther spillede i sidste sæson 30 kampe for Lyngby, og han har også spillet samtlige fire kampe i indeværende sæson for klubben.

Mens Winther snart er fortid i Lyngby, så har klubben sagt farvel til backen Patrick Da Silva.

I september meddelte klubben, at den havde givet Da Silva fri til at finde en ny klub. Mens det endnu ikke er sket, så bekræfter Lyngby-direktør Andreas Byder mandag til B.T., at klubben er blevet enig med Da Silva om at ophæve hans kontrakt.

/ritzau/