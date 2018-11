Efter nedrykningen fra Superligaen er nedturen fortsat for FC Helsingør og Lyngby i den næstbedste række.

FC Helsingør og Lyngby rykkede i sidste sæson ned fra Superligaen til 1. division.

Og nedturen fortsætter på næstbedste niveau for de to kriseramte nedrykkere.

Søndag tabte Helsingør med 1-2 ude til FC Roskilde, der har gang i en stime på nu fire sejre i træk.

Roskilde-spillerne Stefan Hansen og Morten Nielsen sørgede med et mål hver for en 2-0-føring i anden halvleg, inden udeholdets angriber Nicholas Mortensen fik reduceret et kvarter før tid.

Dermed lykkedes det for Christian Lønstrup at vinde over sin tidligere klub. Lønstrup, der i dag er træner for Roskilde, har tidligere været træner i Helsingør.

Helsingør er isoleret som bundprop med 16 point efter 18 kampe.

Meget bedre ser det ikke ud for Lyngby, som blot er placeret som nummer 11 på den anden nedrykningsplads med 20 point efter 18 kampe.

Lyngby tabte søndag eftermiddag med 0-3 ude til HB Køge.

Martin Jensen, Jakob Warburg Johansson og Martin Koch Helsted scorede målene for HB Køge.

Der var også flere andre opgør i 1. division, og Næstved endte som den helt store vinder med en sejr på 1-0 hjemme over Nykøbing FC.

Ti minutter før tid modtog Ahmed Hassan en elegant aflevering, og med en lige så elegant afslutning fik Næstved-angriberen lobbet bolden over Nykøbing-keeperen til den afgørende scoring.

Med sejren er Næstved oppe på andenpladsen med 29 point efter 18 kampe. Viborg, som spiller senere søndag hjemme mod Thisted, topper rækken med 32 point efter 17 kampe.

Silkeborg, som søndag spillede 0-0 hjemme mod Fremad Amager, er placeret på tredjepladsen med 28 point efter 18 kampe.

Hvidovre vandt 2-0 hjemme over FC Fredericia på mål af angriberne Nicolaj Agger og Kim Aabech. Hvidovre har ligesom Roskilde 20 point lige over nedrykningsstregen.

/ritzau/