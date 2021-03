Lyngby-målscorer Jens Martin Gammelby håber, at sejren i Haderslev sender et vigtigt signal til konkurrenterne

Lyngby har på bare fem kampe i foråret vundet flere point i Superligaen, end det blev til i 13 kampe i efterårssæsonen.

Mandag blev det til yderligere tre point, da bundholdet udklasserede Sønderjyske på udebane med hele 4-1. Dermed har holdet nu fået syv point i foråret, mens det totalt set er blevet til 11 point i 18 kampe.

Der er dog stadig et godt stykke vej op for Superligaens 11'er til FC Nordsjælland, som befinder sig på den sjovere 10.-plads, der til syvende og sidst er lig med overlevelse.

Jens Martin Gammelby blev mandag dobbelt målscorer for de kongeblå, som han er udlejet til fra Brøndby. Han håber, at storsejren over Sønderjyske kan være et signal til nedrykningskonkurrenterne om, at Lyngby stadig har en chance for at redde sig.

- Jeg synes, at det sendte et signal til de andre hold. Alle ved jo godt, at vi kan spille fodbold, også selv om det er på baner, som de fleste hold brokker sig over for tiden.

- Derfor var det et klart signal at tage herned og vinde sådan en kamp her, mener Gammelby, som med sine to mål er ny Lyngby-topscorer med fire mål.

Lyngby-træner Carit Falch tror, at de øvrige hold anerkender holdets nuværende form. Han fastslår dog, at det vigtigste signal, som holdet fik sendt med mandagens sejr, var til holdet selv.

- Det er lidt kedeligt at sige, men det vigtigste signal var indadtil, for det bygger altså noget selvtillid i vores gruppe her.

- Udadtil vil jeg dog tro, at folk respekterer og anerkender det, vi har gang i, siger træneren.

Han vil dog ikke spå, om de gode præstationer i sidste ende er nok til at redde livet i Superligaen.

- Det er umuligt at sige, hvad der venter rundt om hjørnet. Jeg kan bare sige, at vi har gang i noget rigtig, rigtig positivt.

- Og vi skal bare blive ved, for så vil pointene komme, og så må vi se, om det er nok, siger den 44-årige cheftræner.

Allerede på torsdag får Lyngby så muligheden for at gøre den i forvejen imponerende start på 2021 endnu bedre, når topholdet fra FC Midtjylland kommer på besøg.

