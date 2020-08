Christian Jakobsen skifter til Lyngby, fem måneder før hans kontrakt med Sønderjyske stod til at udløbe.

Offensivspilleren, der går under kælenavnet "Greko", har underskrevet en toårig aftale med Lyngby, skriver klubben på sin hjemmeside. Købssummen oplyses ikke.

Jakobsens kontrakt med Sønderjyske stod til at udløbe ved nytår.

- Jeg er mega glad. Det var det skifte, jeg havde håbet på, og det er sket nu, så jeg er sindssygt glad, siger Jakobsen på Lyngbys hjemmeside.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med at spille kampene herinde. Det bliver en krig, som vi skal igennem sammen i næste sæson. Det bliver hårdt, men jeg ser rigtig meget frem til det, og jeg glæder mig til at møde ind i næste uge og møde alle de nye holdkammerater.

Christian Jakobsen var for nylig med til at vinde den danske pokalturnering med Sønderjyske. Han nåede i alt at spille 112 kampe og score 27 mål for klubben, som han kom til i januar 2017.

- Christian Jakobsen har været en god spiller for os i flere sæsoner, men han har også flere gange ytret et stort ønske om at vende hjem til Sjælland, siger Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen på klubbens hjemmeside.

- Da Lyngby Boldklub nu har ønsket at købe ham fri af kontrakten, har vi accepteret et salg, fordi det også var vores sidste mulighed for at få en transferindtægt på ham, idet hans kontrakt udløber til nytår, og en forlængelse ikke lå i kortene.

Jakobsen har tidligere spillet i Brøndby, Hvidovre og FC Roskilde.

/ritzau/