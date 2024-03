Lyngby smed en solid føring på 2-0 og tabte overraskende 2-4 hjemme til Hvidovre efter fredagens trænerfyring.

Lyngby opnåede langtfra den ønskede effekt efter fredagens chokfyring af Magne Hoseth som cheftræner. Tværtimod.

I søndagens kamp i Superligaen smed Lyngby en føring på 2-0 og tabte 2-4 på hjemmebane til oprykkerne fra Hvidovre.

Nordmanden nåede kun at stå i spidsen for Lyngby i 50 dage, og det blev til to nederlag i to superligakampe i den periode. Nu hedder resultatlisten tre nederlag i træk i det nye år for Lyngby.

I stedet for Hoseth stod assistenterne Mikkel Beckmann og Mads Kristensen på sidelinjen og styrede begivenhederne, og de kunne se første halvleg forløbe efter planen.

Alt gik næsten galt for Hvidovre i de første 45 minutter plus det løse.

Hvidovre-anfører Daniel Stenderup fik efter få minutter sparket bolden op på sin venstre hånd af en holdkammerat og udgik kort efter. Ifølge den første Hvidovre-melding havde Stenderup brækket hånden.

Inde på banen skulle det blive endnu værre for Hvidovre.

Efter 23 minutter blev Lyngby tildelt et tyndt straffespark efter en tilfældig hånd på bolden i feltet, som dommer Jakob Sundberg efter længere ventetid blev kaldt ud til VAR-skærmen for at se nærmere på.

Angriberen Frederik Gytkjær, som gjorde comeback for Lyngby, eksekverede sikkert fra pletten.

Kort før pausen kom Lyngby foran 2-0 efter et hjørnespark. Ved forreste stolpe ramte bolden Hvidovres Malte Kiilerich, og han blev noteret for et selvmål.

Hvidovre kom ud til anden halvleg med en helt anden energi og attitude, og der blev vendt rundt på tingene inde på banen.

Lyngby gik i stå, og Hvidovre greb taktstokken og udlignede på to mål på 12 minutter. Begge gang ved angriberen Lirim Qamili.

Ti minutter inde i anden halvleg leverede Marc Nielsen en god aflevering bagest i feltet, og her dukkede Qamili op og dirigerede bolden i nettet.

En mindst lige så god aflevering fra indskiftede Christian "Greko" Jakobsen fandt Qamili efter 67 minutter.

Nu gik alt pludselig godt for Superligaens bundprop, og den indskiftede angriber Simon Makienok headede oprykkerne foran 3-2 efter 80 minutter.

Tre minutter senere øgede Hvidovre til 4-2, og denne gang var det netop indskiftede Andreas Smed, der hamrede bolden i nettet på et langskud.

Lyngby var kollapset helt og ligner et hold, der skal koncentrere sig om at undgå nedrykning i resten af foråret.

/ritzau/