Selvom David Nielsen så sent som i går blev præsenteret som ny Lyngby-træner, slipper han ikke for sin tjans som tv-ekspert.

Det løftede den karismatiske cheftræner, som tidligere har hjulpet TV 2 med dækningen af det danske landsholds kampe, sløret for, da han onsdag for første gang mødte pressen i sit nye virke.

»Der kommer en landsholdspause her i marts, som jeg har comitted mig til at gøre (være ekspert for TV 2, red), og det ved Lyngby godt, så det er fint, og det gør ingenting, at jeg kommer ind og ser lidt fodbold på højt niveau,« indleder den 47-årige cheftræner, der blandt andet var en del af TV 2's VM-dækning i 2022.

Den tidligere AGF-cheftræner har skrevet under på en kontrakt med Lyngby, som allerede udløber til sommer.

Altså kan der altså også være en åbning for TV 2 til at sætte krog i ham til sommerens EM-slutrunde i Tyskland – og hovedpersonen selv holder da også døren på klem for muligheden.

»Så er sæsonen jo færdig, når der er EM, og så finder vi ud af, hvordan verden så ser ud på det tidspunkt,« lyder det fra nordjyden.

David Nielsen havde onsdag første træningspas med sin nye Lyngby-trup. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere David Nielsen havde onsdag første træningspas med sin nye Lyngby-trup. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og spørgsmålet om, hvordan verden egentlig ser ud ved hans kontraktudløb til sommer, blev Nielsen også forholdt på træningsanlægget i Lyngby.

Han fnyser dog, da han bliver spurgt til, hvorvidt det er udelukket, at han er at finde i Lyngby i den kommende sæson.

»Vi har et fokus, og vi gider ikke bruge så meget tid på det der. Det passer godt for mig, og det passer godt for klubben, som det er nu,« svarer han på spørgsmålet og understreger, at det i sidste ende er op til klubben:

»Jeg er varm og har lige været i Grækenland, hvor vi var lidt i samme situation, og så kan klubben tænke sig om i forhold til, hvad de gerne vil, så det giver sig selv.«

Landskampene i marts, som den nye Lyngby-cheftræner med sikkerhed skal dække på tv, spilles den 23. og 26. marts og er mod henholdsvis Schweiz og Færøerne.

I første omgang har David Nielsen således fokus på at sikre Lyngby Boldklub overlevelse i Superligaen, hvor første opgave bliver en svær en af slagsen med en tur i Parken på søndag.

Du kan høre panelet i 'Ugens Rapport' diskutere den hektiske Lyngby-weekend i denne uges udgave af podcasten herunder.