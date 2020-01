Lyngby og Frederik Gytkjær har forlænget aftalen, så parterne har papir på hinanden til sommeren 2023.

Superligaklubben Lyngby kan også nyde godt af angriberen Frederik Gytkjær fremover.

Lyngby meddeler på klubbens hjemmeside, at klub og spiller har forlænget kontrakten frem til sommeren i 2023.

26-årige Frederik Gytkjærs oprindelige kontrakt stod til at udløbe til sommer.

- Frederik har været alt det, som vi håbede på, efter at han kom tilbage til Lyngby efter sit ophold i Norge. Han repræsenterer på mange måder den historie, vi gerne vil fortælle.

- Frederik er enormt vellidt i truppen og nyder stor respekt for sit væsen, og ingen tvivl om at det er en vigtig forlængelse for klubben i jagten på at indfri vores mål om overlevelse i denne sæson, siger Lyngby-træner Christian Nielsen.

Frederik Gytkjær spillede i to sæsoner i norske Haugesund, inden han vendte tilbage til Lyngby for et år siden.

Han har i denne sæson scoret fem mål for Lyngby. I alt har han i alle turneringer scoret ni mål og leveret seks oplæg til mål, siden han kom tilbage til Lyngby.

/ritzau/