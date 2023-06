»Det kommer til at gå fuldstændig amok. Det lover jeg jer for.«

Skal du i byen i København og omegn lørdag aften, så er der meget stor sandsynlighed for, at du render ind i en Lyngby-spiller med en tårnhøj promille.

Det lover Lyngby-profilerne Frederik Gytkjær og Marcel Rømer, efter oprykkerne lørdag sikrede sig en mirakuløs overlevelse i Superligaen med 0-0 mod AC Horsens.

For nu venter en godt tre timer lang bustur hjem fra Horsens, inden klubhuset i Lyngby danner rammer om en fest, der formentlig bliver husets sidste.

Superligakamp mellem AC Horsens og Lyngby Boldklub i Horsens lørdag den 3. juni 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Superligakamp mellem AC Horsens og Lyngby Boldklub i Horsens lørdag den 3. juni 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Vi skal nok være obs på, at der ikke er nogen, der ryger til udpumpning. Det kommer til at gå fuldstændig amok, og jeg tror, at vi ender med at smadre klubhuset derinde. Det skal alligevel også skiftes ud,« siger Gytkjær, inden Rømer tilføjer om, at Lyngby-truppen skal møde ind til informationsmøde klokken 13.00 søndag.

»Hvis man ikke har tømmermænd i morgen, så er der bøde. Så har man ikke gjort det godt nok!«

Og det er ikke kun de to profiler, der er i feststemning. Rutinerede Andreas Bjelland var kort efter kampen klar til at knappe den første øl op.

»Jeg skal have den første nu. Der var ingen øl i omklædningen, så nu har vi sendt de unge på jagt. Der var fantastiske scener i omklædningen, og nu skal vi fejre det med fansene, som har fyldt 10 busser herover,« lød det fra en stolt Bjelland.

Og der er grund til at være stolt.

For Lyngby var ved vinterpausen på kun otte point, men efter et fornemt forår, ja, så reddede man sig på sidste spilledag – og det var til at mærke i Lyngby-spillerne.

»Det er en drøm, det her. Man har nærmest svært ved at huske kampen lige nu, og det var uvirkeligt at være en del af med al den nervøsitet, der var i kampen. Vi er utroligt stolte, det er historisk, og det siger sig selv, at Lyngby hører til i Superligaen med den kulisse, vi også leverer,« siger Gytkjær.

Anfører Marcel Rømer afslører, at netop han og Gytkjær har været fyldt med nerver op til kampen – og derfor skulle han bruge et minut på at forstå, at overlevelsen var i hus, da dommeren fløjtede opgøret af.

»Der kom tårer ud. Det var fuldstændig sindssygt. Gytkjær og jeg har ligget i ske på hotellet, og vi har talt så meget fodbold – mere end vi plejer. Det her kunne bare ikke være skrevet bedre.«

Og mens Lyngby-spillerne formentlig har travlt med at bunde bajere – ja, så kan du læse B.T.s dom over opgøret lige HER.