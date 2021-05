Lyngby-direktør Andreas Byder slår fast, at klubben går efter at vende tilbage til Superligaen i første hug.

Lyngby rykkede søndag ud af 3F Superligaen efter et 3-4-nederlag til AC Horsens, men om et års tid skal Lyngby Stadion danne ramme om en oprykning.

Det slår klubbens administrerende direktør og en del af ejerkredsen Friends of Lyngby, Andreas Byder, fast, efter at nedrykningen søndag blev en realitet.

- Selvfølgelig er vi skuffede her og nu, men vi er klar til at tage kampen op igen. Vi tager et år nede i 1. division, og der skal vi slå hårdt tilbage og rykke op igen, siger Byder.

- Vi vil holde sammen på det, vi kan, og så vil vi tilbage i Superligaen med det samme. Vi er stadig en ambitiøs klub og har fuldstændig styr på, at det er dét, vi vil.

Lyngby havde det svært i efteråret, hvor holdet ikke vandt en eneste superligakamp, men under cheftræner Carit Falch har spillet og resultaterne været bedre.

Falch tog i første omgang over for en sygemeldt Christian Nielsen i efteråret, inden han over nytår blev fastansat.

Andreas Byder mener ikke, at han og ejerkredsen reagerede for sent i forhold til ansættelsen af Falch.

- Nej, det synes jeg ikke, man kan sige.

- Det er klart, at Carit har vist en tro på tingene og en filosofi, ikke bare på A-holdet, men også længere nede i klubben, som vi alle støtter op om, men jeg vil ikke sige, at vi kunne og skulle have gjort noget anderledes.

Andreas Byder er overbevist om, at Carit Falch også er Lyngby-træner i næste sæson, og at Falch kan føre klubben til oprykning.

- Vi er meget trygge ved, at det er Carit, der skal føre os tilbage i Superligaen. Nu skal der bare ikke være nogen klubber, som kommer og snupper ham, siger Byder.

Carit Falch understreger, at han er glad i Lyngby og derfor også ser sig selv som en del af projektet i næste sæson.

- Jeg har en kontrakt her i Lyngby, hvor jeg er super glad for at være. Jeg nyder at gå på arbejde hver dag og ser frem til at få Lyngby op i Superligaen igen og være med til at udvikle hele klubben.

- Det er i stunder som disse, at man skal være stærk, og i 2021 har vi så meget positivt at bygge videre på. Det skal vi vise i næste sæson, siger Falch.

