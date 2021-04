Friends of Lyngby forventer at byrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune stemmer ja til at sende byens stadion i udbud.

Et byrådsmøde i Lyngby-Taarbæk Kommune torsdag aften er afgørende for, hvordan Lyngby Boldklubs fremtid ser ud.

Byrådet skal beslutte, om Lyngby Stadion skal sendes i udbud, og hvis det bliver tilfældet, så står klubbens ejergruppe, Friends of Lyngby, klar til at byde.

- Det er enormt afgørende, siger Birger Jørgensen, som er en del af persongalleriet i Friends of Lyngby og tidligere direktør og sportschef i Lyngby Boldklub.

Lyngby Stadion har brug for en overhaling for at leve op til de krav, der er til stadioner i Superligaen.

Ifølge Friends of Lyngby skal der bruges mellem 40 og 70 millioner kroner, og det er kommunen, som lige nu ejer stadion, ikke klar til at bruge.

Derfor skal stadion sendes i udbud, så andre aktører kan kaste sig over projektet, og Friends of Lyngby er klar til at byde. Sådan har planen været siden 2019, hvor kommunen offentliggjorde projektet.

I de seneste dage er der imidlertid sået tvivl om, hvorvidt Lyngby-Taarbæk Kommune vil stemme ja til at sende stadion i udbud. Lokalavisen Det Grønne Område har talt med partierne og konkluderer, at flertallet vakler.

Det gør imidlertid ikke Birger Jørgensen nervøs.

- Politikerne skal bare gennemføre det, de selv har sat i søen.

- Jeg vil sige, at vi har en dygtig og klog borgmester, og det samme gør sig gældende for partilederne, som hele tiden har bakket op. De skal nok finde ud af at fortsætte, siger Birger Jørgensen.

Hvis det ender med et nej, fortsætter Lyngby-Taarbæk Kommune som ejer af Lyngby Stadion, og hvis det er tilfældet, er der ingen udsigter til forbedringer af stadion. Hvis ikke stadion forbedres, kan Lyngby Boldklub ikke spille superligafodbold i hjembyen inden for en overskuelig årrække.

Hvis ikke det kan lade sig gøre at spille topfodbold på Lyngby Stadion, er ejerkredsen ikke synderligt interesseret i at fortsætte med at skyde penge i klubben.

- Vi har fra første dag sagt, at det skal give mening, at vi bliver ved med at kaste penge i det, siger Birger Jørgensen og slår fast, at det ikke giver meget mening at spytte flere penge i klubben, hvis den alligevel ikke kan spille i Superligaen.

Han forventer ikke, at hele ejerkredsen trækker sig med det samme, hvis det ender med et nej i byrådet torsdag aften.

- Sådan bliver det nok ikke fra dag ét. Men hvis man ikke kan spille topfodbold på stadion, er det nok begrænset, hvem der har interesse i projektet. Jeg kan ikke afvise, at nogen har mod på det, men jeg vil antage, at det er en begrænset kreds, siger Birger Jørgensen.

Friends of Lyngby barsler med en plan om at bygge ungdomsboliger, akademiboliger og sundhedshus på matriklen.

- Det kan man tjene nogle penge på. Til gengæld skal man forpligte sig til at bruge pengene på at opgradere stadionfaciliteterne, siger Birger Jørgensen.

Han slår fast, at han endnu ikke kender udbudsbetingelserne.

Lyngby Boldklub har i de seneste år lavet lappeløsninger i forhold til de krav, der er til stadion. I 2028 bliver kravene strammet, og til den tid vil det nuværende stadion være utidssvarende.

Friends of Lyngby har ejet klubben siden 2018. Gruppen er en forsamling af erhvervsfolk og tidligere spillere i klubben.

Byrådsmødet i Lyngby-Taarbæk Kommune går i gang sent torsdag eftermiddag.

