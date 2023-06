»Silke, Silke, Silke, Silkeboooorg!«

Jublen i Lyngby var slet ikke til at tage fejl af.

Både spillere og tilskuere var ekstatiske over den massive hjælp, de netop havde fået fra deres midtjyske Superliga-rivaler.

Derfor skulle Silkeborg naturligvis hyldes.

Lyngbys spillere og fans under superligakampen mellem AC Horsens og Lyngby Boldklub i Horsens lørdag den 3. juni 2023.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Lyngbys spillere og fans under superligakampen mellem AC Horsens og Lyngby Boldklub i Horsens lørdag den 3. juni 2023.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Efter Lyngbys uafgjorte kamp mod AC Horsens stillede spillerne sig op foran de medrejsende udebanefans.

Og så stod den ellers på fællessang og Silkeborg-hyldest. Se videoen nederst.

Midtjyderne havde netop sendt AaB til tælling med en 1-0-sejr.

Dermed var det AaB og AC Horsens, der rykkede ud af Superligaen, mens Lyngby i sidste spillerunde reddede sig endnu en sæson i landets bedste række.

Du kan læse B.T.s dom over opgøret mellem Horsens og Lyngby LIGE HER.

Og du kan læse B.T.s dom over dramaet i Aalborg LIGE HER.