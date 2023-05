Det blev et totalt drama, da Lyngby og AaB mandag mødtes i et potentielt afgørende nedrykningsbrag i Superligaen.

Men dramaet havde allerede fået rigeligt krydderi inden opgøret, for ifølge Lyngby-træner Freyr Alexandersson har AaB-lejren gjort sit for at komme et skridt foran Lyngby i kampen om overlevelse - allerede før startfløjt.

Den islandske træner hævder således, at AaBs Kasper Jørgensen, der skiftede fra netop Lyngby i vinter, forsøgte at skaffe information om Lyngbys startopstilling, mens AaB-folk skulle have spioneret til Lyngbys træninger i den seneste uge.

Det siger Alexandersson på græsset på Lyngby Stadion efter mandagens opgør, der endte med en livgivende 2-1-sejr til Lyngby.

»Presset er 100 procent på AaB, og det har det været i længere tid. Det er også derfor, at de ikke præsterede i dag. De er nervøse, og det forstår jeg godt. Jeg havde hørt om folk, der så vores træninger og at Kasper Jørgensen prøvede at få vores startopstilling.«

»Det gav os noget ekstra energi, og vi kunne grine af Kasper. Sådan er det. Det er en del af gamet,« siger Alexandersson.

Foto: Claus Bech

Har der været AaB-folk til jeres træning?

»Jeg har ikke set noget, men jeg har hørt, der har været folk omkring for at kigge. Men de har Kasper og Lukas Babalola (analytiker i AaB, red.), som er tidligere ansatte her, så det var vi bevidste om.«

»Men Oscar Hiljemark (AaBs cheftræner, red.) kunne bare have ringet og så havde jeg sagt det hele. Der var også åbne træninger - jeg gider ingen hemmeligheder,« siger Lyngby-bossen med et stort smil og tilføjer, at han ikke har hevet fat i AaB:

»Nej, jeg er ligeglad. Jeg hørte bare, at Kasper havde prøvet alt han kunne på at skaffe startopstillingen. Vi har et love-hate-relationship, så jeg svinede min elskede Kasper Jørgensen lidt til.«

AaBs Kasper Jørgensen var ikke med i kampen mod sin tidligere klub Lyngby. Foto: Henning Bagger

Og noget tyder på, at Kasper Jørgensen ikke fik meget ud af sit forsøg på at lure Lyngby-opstillingen.

»Ham, som Kasper skrev til, sagde noget helt forkert - måske Bjelland som angriber,« griner islændingen og mener, at forsøget på at aflure Lyngby viser, at AaB er nervøse for skæbnen i Superligaen.

Og nervøsitet var der rigeligt af på banen mandag - i begge lejre.

Lyngby blev til allersidst presset i bund, og en scoring imod ville være fatal for drømmen om overlevelse i Superligaen - alligevel nød Freyr Alexandersson dog noget af dramaet.

»Min puls var høj, men jeg lykkedes også med at nyde det. Spillerne kæmpede for hinanden og krigede, som jeg elsker at se - det kunne jeg nyde, men jeg havde det også lidt fysisk dårligt.«

»Vi var alle sammen pissenervøse og jeg tror næsten, at Mikkel Beckmann og Jonathan Hartmann nærmest kastede op. De havde det skidt - men det er jo fodbold!«

Med dagens 2-1-sejr over AaB er nordjyderne, Lyngby og AC Horsens alle på 27 point i bunden af Superligaen inden sidste runde.

Derfor kan alle tre hold altså fortsat nå at redde sig på sidste spilledag, hvor AaB møder Silkeborg hjemme og Lyngby og AC Horsens spiller mod hinanden.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Lukas Jørgensen og AaB.