Jonas Dal skal til sommer være ny træner i Fredericia.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed bliver det kun til et år i 2. divisionsklubben Kjellerup for den tidligere Superligatræner, der tiltrådte her i sommer.

»Jonas har et stort kendskab til dansk fodbold, han er kendt for sin gode mandskabsbehandling, og sit arbejde med spillerne. Derfor passer han rigtig godt ind i FC Fredericia,« siger Fredericia-direktør Stig Pedersen til klubbens hjemmeside.

Jonas Dal blev i juni 2016 fyret i Esbjerg efter at have siddet kun godt et halvt år i jobbet. Det skete ifølge BTs oplysninger efter længere tids utilfredshed blandt spillerne.

De kontraktlige forhold i Esbjerg betød blandt andet, at træneren ikke kunne tage job i Superligaen eller 1. division på grund af tekniske detaljer i den 'uopsigelige kontrakt', der var blevet indgået frem til udgangen af 2017. Her kan du læse, hvad Jonas Dal sagde om at tiltræde som træner i Kjellerup

Nu er Jonas Dal altså snart tilbage på næsthøjeste niveau i Danmark, hvor han for alvor gjorde opmærksom på sig selv i Hobro, som han førte op i Superligaen.

Fredericia ligger nummer seks i 1. division, men der er kun tre point op til den tredjeplads, der vil give adgang til play-off-kampe om en plads i Superligaen.

Og det er ambitionerne i den østjyske by. Før eller siden:

»Vi har ønsket at holdet fortsat skal være spilstyrende, og det kan vi med Jonas Dal,« siger Stig Pedersen:

»Jonas ved godt hvad han går ind til, han kender vores trup, han kender os og vi kender ham. Vi forventer at Jonas Dal kan bringe os op i Superligaen.«

Men første skal Jonas Dal altså gøre sæsonen færdig i Kjellerup, der er gået ind til det forestående slutspil i 2. division som nummer tre.

Fredericias nuværende cheftræner, Jesper Sørensen, tager til sommer til Canada med sin familie.

BT.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jonas Dal.