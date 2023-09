Et 2-2-resultat mod Galatasaray i Tyrkiet var imponerende og nok til at få en tyrkisk journalist til at lykønske Rasmus Falk med det ene point.

Isoleret set på økonomien er det da også den lille, som har overrasket den store, men i FC København er selvforståelsen, at man er kommet så langt, at man går ind til sådan en kamp for at vinde den.

Københavnerne var da også foran 2-0 langt henne i kampen, da Elias Jelert pludselig dummede sig og ragede endnu et gult kort til sig, så Galatasaray kunne lægge et tryk og til sidst få 2-2 ud af kampen.

Derfor var skuffelsen enorm i FC København, og hverken Jacob Neestrup eller Rasmus Falk fandt det på sin plads, at tyrkerne lykønskede med det uafgjorte resultat.

Rasmus Falk og FC København smed to point efter et rødt kort til Elias Jelert. Foto: Yasin Akgul/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rasmus Falk og FC København smed to point efter et rødt kort til Elias Jelert. Foto: Yasin Akgul/AFP/Ritzau Scanpix

»Det, synes jeg, var provokerende. Når vi er foran 2-0 og er i fuldstændig kontrol – i hvert fald indtil vi får det røde kort - så er det en lille smule provokerende at sige tillykke med det ene point, og at vi kan være stolte,« siger Rasmus Falk og tilføjer:

»Jeg ved ikke, om der mangler en forståelse af, hvad vi kan. Og det er egentlig også lige meget et eller andet sted.«

Allerede tirsdag stillede både FC Københavns træner og spillere sig op og meldte ambitiøst ud, at man var taget til Tyrkiet for at tage sejren, og det blev også tilgangen på banen, pointerer Falk.

»Vi var åbne og ærlige, inden vi kom hertil. Vi sagde, at vi kom for at vinde, men at uafgjort kunne være et fint resultat. Alle, jeg gik på banen med i dag, var sikre på, at vi kunne lave et stort resultatet, og vi var sikre på, at vi kunne vinde kampen, og efter et sløjt første kvarter synes jeg også, at vi begynder at sætte os mere på det, og vi begynder at vise, at vi i lange perioder er bedre, end dem vi møder.«

Rasmus Falk bemærker efter slagets gang på RAMS Park, at det er Galatasaray, som burde være lykkelige over pointdelingen.

»Der er ingen tvivl om, at de skal være jublende lykkelige over, at vi får et rødt kort, og de scorer to mål til sidst, for i anden halvleg var vi i fuldstændig kontrol, så der er ingen tvivl om, at de skal stå med armene oppe. Vi skulle have haft tre point, og det fik vi ikke. Det bliver en lang tur hjem fra Istanbul,« slutter Rasmus Falk.