Hun har netop gjort landsholdscomeback efter halvandet års skadespause.

Og som om det ikke er nok, så er der endnu et drys lykke til den danske landsholdsspiller i fodbold Nicoline Sørensen.

Hun er netop blev forlovet med Christian, fortæller hun på Instagram.

'JA til begyndelsen på forevigt og altid,' lyder den korte tekst.

Reaktionerne fra hendes 11.000 følgere er strømmet ind, ligesom der er masser af lykønskninger fra nær og fjern.

Landsholdskammeraterne Pernille Harder, Nadia Nadim og Sofie Svava er blandt de mange jublende.

Everton-spilleren kunne i midten af februar gøre comeback i rødt og hvidt, og her fortalte hun, at hun havde sendt et billede af landsholdstrøjen til kæresten og de andre, der har hjulpet hende tilbage, med ordene: 'Vi gjorde det'.

Hun var lykkelig over at have et knæ, der virkede, men hun er stadig meget tålmodig i forhold til at gå stille frem og få bygget kroppen op igen – og så kan hun gå efter milepælen med 50 landskampe, som er lige inden for rækkevidde.

Den 25-årige Sørensen skiftede i 2020 til Everton fra Brøndby.