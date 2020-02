Efter at have smidt mere end et år af sin fodboldkarriere i skraldespanden på grund af et dobbelt ankelbrud smager den tidligere U21-landsholdsspiller Mikkel Duelund endelig på lidt medgang i den ukrainske storklub Dynamo Kiev.

Anklen, der for et år siden brækkede to steder, vil endelig, som Duelund vil – og danskeren er eftersigende tæt på startopstillingen i storklubben.

»Jeg har levet i helvede i et år, og nu er jeg ude på den anden side. Det føles fantastisk,« fortæller den 22-årige aarhusianer.

»Jeg har aldrig nogensinde været så fit, og foden er på 100 procent. Som om jeg har fået en ny ankel. Jeg kan sparke, som jeg har lyst til, og jeg kan gøre, hvad jeg vil på banen.«

Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har haft en perfekt pre-season med Dynamo. Jeg har kunnet træne helt igennem, jeg spillede godt i træningskampene, fik scoret tre pinde selv og lagt op til nogle mål.«

Det er mere end halvandet år siden, at den talentfulde offensivspiller skiftede fra FC Midtjylland til den rige ukrainske storklub, hvor danskeren ifølge B.T.s oplysninger hæver en årsløn på mellem 12 og 15 millioner kroner.

Men de mange skader og den store løn til trods føler Duelund ikke, at han efterhånden skylder Kiev-klubben noget.

»Nej, jeg skylder ikke noget, for det var jo ikke med vilje, at jeg brækkede anklen i kamp for klubben. Men jeg føler bestemt et pres for at vise, at jeg er pengene værd.«

Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg vil ikke tale beløb, men det er rigtigt, at jeg går jo ikke rundt i en kæmpeklub som Dynamo Kiev til en Superliga-løn, så jeg brænder seriøst meget efter at betale klubbens tillid tilbage med gode præstationer på banen,« fortæller Duelund.

Det er dog langt fra et velsmurt Dynamo Kiev-hold, som den unge dansker er vendt tilbage til. Klubben blev på særdeles skuffende vis sendt ud af Europa League-gruppespillet af FC København og Malmø FF.

Og i ligaen er Dynamo blevet distanceret af rivalerne fra Shakhtar Donetsk med hele 14 point.

Så Duelund og holdkammeraterne har kniven på struben i forhold til at levere varen ... hurtigt!

»Der skal leveres resultater og titler, og man kan godt mærke, når det ikke går godt, som efter vores katastrofale præstationer i Europa League i denne sæson. Der var absolut ingen forståelse i Dynamo for at ryge ud til meget mindre hold i gruppespillet, for man ser i forvejen sig selv om en Champions League-klub og ikke et Europa League-hold. Så det var slemt.«

»Der er masser af pres på – og på et helt andet niveau end hjemme i Superligaen.«

»Eksternt fra fans og medier – og bestemt også internt fra klub og præsident. Dynamo er en klub, der bare skal vinde titler, og i denne sæson har vi i princippet vundet den eneste, der har været afgjort, nemlig den ukrainske Super Cup over Shakhtar,« lyder det fra Duelund.

Dynamo Kiev tager hul på forårssæsonen lørdag hjemme mod Vorskla.