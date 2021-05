Kasper Schmeichel var ekstatisk efter FA Cup-triumfen og dedikerede den til klubbens afdøde ejer.

Kasper Schmeichel spillede en kæmpe rolle, da Leicester lørdag slog Chelsea og vandt sit første FA Cup-trofæ.

Med flere store redninger i slutfasen sørgede han for, at Youri Tielemans' scoring til 1-0 blev kampens eneste.

Efter opgøret løftede Kasper Schmeichel trofæet i samarbejde med klubikonet Wes Morgan, og danskeren var jublende lykkelig over triumfen.

- Jeg er så glad, at jeg ikke kan beskrive det. Sikke en dag. Det er ubeskriveligt. Det er, hvad drømme er lavet af. Jeg har drømt om det, siden jeg var barn, siger Kasper Schmeichel til den engelske tv-station BT Sport efter kampen.

- Jeg er så stolt af alle, der har bidraget til, at vi er nået så langt. Alle har været fremragende - alle bag kulisserne, alle på holdet bag holdet, den lægelige stab og alle andre.

- Det er sådan noget her, man kan opnå, når man arbejder sammen, gør tingene ordentligt og har en tro på det, siger Kasper Schmeichel.

På tribunen på Wembley var et kæmpe banner med et foto af Vichai Srivaddhanaprabha, Leicesters tidligere ejer, som døde i en tragisk helikopterulykke foran klubbens stadion i 2018.

Det var ikke det eneste sted, han var afbilledet fredag aften, afslører Kasper Schmeichel.

- Det her var for ejerne. Vi har et billede af ham på indersiden af vores trøjer, så han er altid med os. Det her er, hvad vi har drømt om og snakket om så længe, siger Kasper Schmeichel, som var oppe på tribunen for at hente klubbens nuværende ejer, Vichai Srivaddhanaprabhas søn, som derefter deltog i festlighederne på banen.

Ekstasen var stor, men armene skal hurtigt ned igen, slår Kasper Schmeichel fast. Leicester kan således sikre sig Champions League-deltagelse tirsdag i en ny kamp mod Chelsea.

- I dag nyder vi det, men vi kan ikke gøre det for længe, for det er et klassehold, som vil have revanche, siger Kasper Schmeichel.

/ritzau/