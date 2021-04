Et gigantisk drama i europæisk topfodbold udspiller sig lige nu.

Her skriver flere internationale medier nemlig på skift, at den chokerende piratliga Super League er på vej i graven.

Og netop den melding får den tidligere danske landsholdsstjerne Preben Elkjær til at juble.

»Det er det rigtige at gøre, og jeg er lykkelig på fodboldens vegne, hvis det ender med at ske, at den turnering bliver droppet,« siger han til B.T. tirsdag aften.

63-årige Preben Elkjær.

Den 63-årige fodboldlegende forklarer videre, at han selv søndag aften var rystet og i noget nær choktilstand, da nyheden om de 12 storklubbers nye turnering blev meldt ud.

Noget, han ligeledes beskriver som en kæmpe fadæse:

»Det er jo et gigantisk selvmål, det her projekt, hvis det bliver aflyst. Tanken fra start var jo helt forkert. Det her vil være det bedste for fodbolden og alle fans.«

Tirsdag aften er det væltet ind med nyheder fra alverdens medier, der skriver, at flere af de 12 storklubber nu gør alt for at komme ud af Super League-aftalen.

»Det er vildt pinligt for klubberne, og jeg synes, det giver stof til eftertanke. Uefa er jo heller ikke helt uskyldige i det her med alle deres mange sager gennem årene,« fortæller Preben Elkjær, der dagen igennem har læst vrede italienske medier:

»Folk har været rystede i Italien. Jeg vidste næsten ikke engang, hvad jeg skulle sige, da jeg hørte udmeldingen søndag aften.«

