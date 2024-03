Anders Christiansen har fået grønt lys af sine læger til at spille fodbold med pacemaker.

Anders Christiansen har ikke spillet en gældende fodboldkamp siden maj sidste år, men nu kan han gøre comeback.

Mandag fik den danske Malmö FF-anfører nemlig grønt lys af sine læger til at spille med den pacemaker, han fik opereret ind, efter at han i maj sidste år blev ramt af hjerteproblemer.

Det fortæller han i et interview på sin klubs hjemmeside.

- Jeg har haft et forløb med tre læger. En i Holland og to Sverige. Vi skulle indsamle en masse data, og jeg skulle testes for, hvor meget mit hjerte bliver belastet under anstrengelser.

- Det har været en periode med en masse test, og nu er perioden slut. Mandag aften fik jeg at vide, at det er ok at spille fodbold igen, siger Anders Christiansen, der er blevet lidt af et klubikon på den anden side af Øresund.

Han har på det seneste deltaget i et par testkampe for sin svenske klub, og de par optrædener skulle tjene som de sidste test i forløbet, før han kunne få grønt lys. Og resultaterne var altså positive.

- Det var en forløsning. Det var svært at se lyset i mørket, da det hele skete i maj og juni. Det har været en lang proces, men de mennesker, jeg har haft omkring mig i og uden for klubben, har gjort det trygt for mig og min familie.

- Det er en stor lykke, og jeg er utroligt taknemmelig for, at jeg igen kan spille fodbold på eliteplan, siger Anders Christiansen.

Den 33-årige midtbanespiller fortæller, at han under en træning i maj sidste år mærkede ubehag. Han lagde sig på græsset, indtil han selv kunne rejse sig og tage på sygehuset.

Der var han i nogle dage, indtil han fik at vide, at han skulle have indopereret en pacemaker - en såkaldt ICD-enhed.

- Det var svært at komme igennem den fase. Hele verden blev vendt op og ned - både for mig og min familie, siger Anders Christiansen, som beskriver, at han efter de første måneders uvished fik en smule optimisme tilbage.

- Da vi gik ind i processen med lægerne, kunne jeg se lys for enden af tunnelen. Der var en plan og en proces, siger han.

Undervejs i forløbet har han søgt rådgivning hos Christian Eriksen, der fik indopereret en pacemaker efter sit kollaps i EM-kampen mod Finland i 2021.

- Det har været en utrolig stor hjælp. Han har hjulpet mig gennem faserne og med, hvem jeg skulle tale med. Den mentale støtte var en stor hjælp, siger Anders Christiansen ifølge Fotbollskanalen.

Malmö FF åbner sæsonen lørdag med en pokalkamp, men Anders Christiansen slår fast, at det først og fremmest er vigtigt, at han bliver bygget op fysisk, før han bliver kastet i kamp igen.

/ritzau/