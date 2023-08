Far til to.

Det er nu en titel, den danske Brentford-spiller Christian Nørgaard kan tage på sig. For landsholdsspilleren og hustruen, Josefine Barsøe, er nemlig blevet forældre til deres andet barn.

Det afslører både Josefine Barsøe og Brentford på henholdsvis Instagram og Twitter.

'Lillebror,' skriver førstnævnte, mens Brentford ønsker parret tillykke.

'Der er kommet en ny tilføjelse, mens vi var væk,' skriver Premier League-klubben med henvisning til, at Brentford netop har været på træningslejr i USA.

Tilbage i marts kunne Christian Nørgaard afsløre, at han skulle være far igen.

»Vi glæder os sindssygt meget. Det er kæmpe stort for os. Det er det største, når der sker sådan nogle ting,« lød det blandt andet fra den stolte far.

Parrets førstefødte søn blev født i juni i 2020 under hektiske tider med coronarestriktioner, så Nørgaard håbede på, at det ville gå mere smertefrit denne gang.

»Med min førstefødte søn var det lige i coronatiden, hvor jeg måtte flyve hjem, og min hustru blev sat i gang, så jeg kunne nå at være med, inden jeg skulle tilbage, og grænserne blev lukket.«

»Jeg forestiller mig, at det heldigvis bliver lidt mere uproblematisk nu, men hun er også sat til at føde midt i en træningslejr og sådan. Men det er en fodboldspillers bet, at man ikke altid kan være med i de her store momenter.«

Christian Nørgaard og familien bor til daglig i London, hvor Nørgaard har kontrakt med Brentford til sommeren 2025.