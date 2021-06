Charlotte Bircow har en ekstra stor grund til at smile for tiden. Og det har hun faktisk haft længe.

For den 59-årige fitnessdronning har fundet kærligheden. Det har hun i den tidligere fodboldspiller Per Steffensen, der i dag arbejder som agent.

Til Femina fortæller Charlotte Bircow, at parret mødte hinanden gennem fælles venner for ni måneder siden. Og så begyndte kærligheden at blomstre.

»Efterfølgende begyndte vi at skrive sammen. Efter at have vendt livets ups and downs i et lille stykke tid snuppede jeg et fly til Monaco, hvor han bor og har boet i 12 år. Og siden da er vi bare blevet mere og mere glade for hinanden,« fortæller fitnessdronningen, der rejser frem og tilbage og også har gjort det under coronakrisen. Dog med adskillige tests og karantæne, understreger hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Charlotte Bircow Næss-Schmidt (@charlottebircownaessschmidt)

Faktisk mødte hun ham på et tidspunkt, hvor hun med egne ord 'lidt havde opgivet', og hun beskriver sin nye kæreste som en, der er 'spændende, lækker og et godt og givende menneske'.

Per Steffensen spillede blandt andet i Brøndby IF fra 1984 til 1989. Her var han med til at vinde flere mesterskaber, inden turen gik til FC Twente. Han nåede i sin aktive karriere at spille seks kampe på det danske landshold.

I dag er han agent for flere fodboldstjerner som landsholdsspilleren Andreas Cornelius, der lige nu er med i EM-truppen.

Charlotte Bircow har tidligere dannet par med skuespiller og komiker Anders Bircow, som hun har to døtre med.