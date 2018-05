I klippet herover kan du se de mange Brøndby-fans fejre pokalsejren.

Overvældende. Stort. Stolt. En forløsning.

Ordene står i kø, og glæden er ikke til at tage fejl af i Jan Bech Andersens stemme, da BT fanger ham dagen efter Brøndbys store pokaltriumf.

Ligesom euforien ikke var til at tage fejl af, da han råbte sin glæde ud foran og sammen med de mange tusinde Brøndby-fans i Telia Parken torsdag aften efter Silkeborg blev besejret 3-1.

En dag, hvor Jan Bech Andersen ikke er i tvivl om, at han var hele følelsesregisteret igennem i så høj grad, at han om aftenen var helt udkørt. På den gode måde, selvfølgelig.

»Jeg var simpelthen tømt for energi. Det var en forløsning, og der har været så mange forventninger. Man vågner klokken 5 i England, så er der gang i den hele dagen. Jeg var bare træt. Det var så overvældende, og der var så mange følelser og indtryk, der skulle sætte sig. At se glade spillere, en glad stab, en glad bestyrelse og se alle de fans der nærmest ikke ville forlade stadion. Det var så stort og overvældende, at man kun kunne fælde en tåre eller fem. Det betyder så meget, det kan man jo se alle steder på alle niveauer lige fra staben til spillere, fans, hele klubben. Det var en dejlig dag, så nu glæder vi os til på mandag og de næste ti dage. Det er jo intenst i øjeblikket, så der er ikke meget pusterum. Man føler næsten, man selv har spillet kampen,« siger Jan Bech Andersen grinende.

Brøndbys brandvarme angriber Kamil Wilczek scorede to mål i finalen. Foto: Liselotte Sabroe Brøndbys brandvarme angriber Kamil Wilczek scorede to mål i finalen. Foto: Liselotte Sabroe

Og der er da også meget på spil den næste halvanden uges tid. For Brøndby kan med en sejr mandag over FC Midtjylland så godt som sikre sig det danske mesterskab.

Og selv hvis det går galt mandag aften, har Vestegnsklubben stadig fine kort på hånden, da de både har bedre målscore og er bedre indbyrdes end midtjyderne, som ligger lige i hælene på dem. En situation de selvsagt er tilfredse med på Vestegnen, hvor klubben inden sæsonen havde som mål at slutte i top tre samt nå pokalfinalen.

»Nu har vi nået begge ting. Og når man står her, så er der både hos pressen og internt de her forventninger. Man er så tæt på, og der er selvfølgelig mange følelser på spil. Det er bare med at holde hovedet koldt og fokusere på tingene, som vi har gjort hele tiden. Selvfølgelig har der været en masse forventninger. En titel i går er jo livsvigtigt, og det er sgu stort, det er jeg nødt til at sige,« fortæller Jan Bech Andersen.

Han peger især på, at der de sidste to sæsoner har været et klart koncept der gør, at klubben har klaret sig godt, ligesom han roser spillerne for at arbejde godt sammen med staben. Alligevel mener både han og cheftræner Alexander Zorniger, at der er mere at arbejde på.

»Overordnet er vi nået et godt stykke vej på ganske kort tid. Det er en lang rejse, som vi er på vej til og ind i. Vi er langt fra i mål. Det er utroligt glædeligt, vi er nået så langt, men der er stadig noget arbejde tilbage i den indeværende sæson,« siger Jan Bech Andersen, der ikke er i tvivl om, hvad det er Alexander Zorniger kan.

Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger har i den grad haft succes med sit mandskab denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger har i den grad haft succes med sit mandskab denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe

Tyskeren kom til den danske vestegnsklub i maj 2016, og efter han i første sæson hentede sølvmedaljer og en plads i pokalfinalen til klubben (som de tabte 1-3 til FCK, red.), står han nu til at kunne gøre rent bord med begge pokaler.

»Der er ingen tvivl om, at han er jo fuldstændig afklaret med, hvad han vil. Han er en utrolig dygtig manager og kommunikator. Alle går på arbejde og ved, hvad de skal, og det gælder både staben og spillerne. Alex rykker sig også, men han er bare utroligt afklaret omkring konceptet og sine egne evner, og så har han samtidig tilpasset sig over tiden. Det med kun at have én plan, som også er blevet kørt op i pressen med ’der er kun plan A’.. han viser så mange nuancer i sit intellektuelle spil der, så jeg synes jo, det er en enorm gave, at vi har ham,« siger Jan Bech Andersen, der dog også understreger, at spillerne og resten af Brøndby-staben selvsagt har spillet en rolle i successen.

Brøndby-spillerne efter sejren. Foto: Liselotte Sabroe Brøndby-spillerne efter sejren. Foto: Liselotte Sabroe

For ifølge Jan Bech Andersen har blandt andet klubbens scouts fundet nogle spillere, der bare 'kan sammen', og som er en god blanding af erfaring, og en gruppe der stadig udvikler sig.

»Spillerne har arbejdet benhårdt og oparbejdet denne her interne tillid, der er helt unik. Der er jo det her sammenhold, som ikke kan beskrives, men som gør, at hver gang man har været nede senest i går, så kommer man tilbage og har denne her tro på, det nok skal gå. Det er en ånd og et fællesskab i bedste Brøndby-spil, og det er endnu en ting, der gør mig rigtig stolt,« siger Jan Bech Andersen.

Hen over weekenden vil han svare på de lykønskninger, han har fået, fortæller han. Fra både tidligere trænere og store sportsnavne, som han dog ikke nævner navnene på. Først har det dog været nødvendigt at slappe lidt af. For selvom det har været to vilde dage for Brøndby, kan næste uge ende i den ultimative ekstase.

»Jeg skal finde bedetæppet frem og skal bede til, at tingene går, som de skal. Jeg kan ikke gøre mere nu, end at give dem (spillerne og staben, red.) al den moralske opbakning jeg kan og så tro på at drengene og staben nok skal klare den. Og så har fansene et par dage til lige at gøre sig klar igen,« siger Jan Bech Andersen.