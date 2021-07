Real Madrids præsident, Florentino Pérez, er en kontroversiel skikkelse, der flere gange er kommet i modvind.

Han har tidligere stået tilbage som den slemme mand, når nogle af klubbens største navne pludselig var fortid, og så er han også manden, der stod og fortsat står i spidsen for det yderst kritisable Super League-projekt. Nu ser han så ud til at kunne komme i stormvejr igen.

Et 15 år gammelt lydklip afslører nemlig den magtfulde præsident kalde to af Real Madrids største ikoner for bedragere. To ikoner, der endda arbejder i klubben den dag i dag.

Det afslører den spanske avis El Confidencial, der har publiceret lydklippet, hvor han under en privat samtale går ekstremt hårdt til Raúl González og Iker Casillas.

74-årige Florentino Pérez er havnet i nye problemer, efter en lydoptagelse fra en samtale i 2006 er kommet frem i lyset. Foto: JEAN-SEBASTIEN EVRARD

»Casillas er ikke en målmand for Real Madrid. Hvad vil du have, jeg skal sige? Det er han ikke. Det har han aldrig været. Det har været den store fejl, vi har lavet. Det, der sker, er …(lyden skratter) … fansene beundrer ham. De elsker ham. De vil snakke med ham, og de forsvarer ham så meget,« siger Florentino Pérez i 2006 og fortsætter:

»Det er en af de største bedragere, og den anden er Raúl. De to store bedragere i Real Madrid er først og fremmest Raúl og dernæst Casillas.«

Samtalen finder sted i 2006 blot et halvt år efter, Florentino Pérez stoppede som præsident, inden han i 2009 igen var tilbage i den fine stol, som han har siddet i siden.

Hårdest er han ved den tidligere Real Madrid-angriber Raúl González, der har båret den ikoniske hvide trøje flest gange af alle spillere gennem historien, og som af Real Madrid-fans er højt elsket.

Iker Casillas spillede i Real Madrid fra 1998 til 2015, hvor han blandt andet var med til at vinde det spanske mesterskab fem gange og Champions League tre gange. Foto: Franck FIFE

Perez beskylder således Raúl for at have ødelagt klubben og giver ham også skylden for, at han måtte stoppe som præsident.

»Raúl er slem. Han tror, at Madrid er hans, og han bruger alt i Madrid til sin egen fordel. Han er en negativ figur. Han ødelægger Madrid og spillernes moral, så de siger: 'Det er Madrid, der er slem, ikke Raúl. Det er forfærdeligt, hvor slem han er,« siger Florentino Pérez i klippet.

Raúl González er i dag cheftræner for Real Madrids reservehold, Castilla, mens Iker Casillas er vicedirektør i den såkaldte Real Madrid Foundation, der er klubbens afdeling for forskellige sociale projekter over hele verden.

Det er dermed også Florentino Pérez, der har taget imod og ansat de store ikoner, efter de har stoppet deres aktive karriere.

Raúl spillede i Real Madrid fra 1994 til 2010. Foto: JAVIER SORIANO

Florentino Pérez har tirsdag eftermiddag i en skriftlig udtalelse kommenteret på optagelserne:

»De offentliggjorte citater var en del af samtaler, der i hemmelighed blev optaget af José Antonio Abellán (spansk journalist, red.), der har forsøgt at sælge optagelserne i mange år uden succes. Jeg finder det overraskende, at de i dag er offentliggjort i El Confidencial på trods af den tid, der er gået,« lyder det på Real Madrids hjemmeside.

Han forklarer videre, at citaterne er blevet taget ud af en sammenhæng. Samtidig ved han godt, hvorfor de er blevet offentliggjort, forklarer han.

»Jeg forstår, at de er blevet offentliggjort nu så mange år efter det tidspunkt, hvor samtalerne fandt sted, på grund af mit engagement som en af drivkræfterne bag Super League.«

Foto: OSCAR DEL POZO

Florentino Pérez har nu lagt sagen hos sine advokater, der vil undersøge, hvad der skal gøres.

Både Raúl og Casillas betragtes som nogle af Real Madrid største legender overhovedet og er også de to spillere, der har flest kampe for den spanske kongeklub.

Raúl er samtidig den næstmest scorende Real Madrid-spiller kun overgået af Cristiano Ronaldo.

Florentino Pérez blev for første gang valgt som præsident i 2000, hvor han var manden bag det såkaldte 'Galactico'-hold, inden han i 2006 sagde op.

Tre år senere blev han igen valgt som præsident for Real Madrid og har været det lige siden.