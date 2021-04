Han er voldsomt magtfuld, milliardær og ikke bange for at gøre fodboldfans så rasende, at de nærmest ikke vil nævne hans navn.

Præsident Florentino Pérez står i spidsen for Real Madrid – og han er ligeledes den udskældte hjerne bag European Super League, der har bragt fodboldverdenen i en hidtil uset tilstand af vrede.

Nu smuldrer turneringen, men den tidligere politiker og forretningsmand har ikke kastet håndklædet i ringen endnu. Og han har tidligere bevist, at han lever fint i kaos.

Den danske journalist Luna Christofi har flere gange været tæt på den karismatiske milliardær. Og fulgt hans personlige udvikling.

Luna Christofi fortæller, at reaktionerne på European Super League i Spanien er meget rolige. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Luna Christofi fortæller, at reaktionerne på European Super League i Spanien er meget rolige. Foto: Liselotte Sabroe

»Han er en magtperson. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg lavede et interview med ham i 2002. Her var han både nærværende og sympatisk. Han gjorde et stort indtryk på mig,« siger hun til B.T. inden hun fortsætter:

»Han har været præsident ad to omgange, og da han kom tilbage var det en anden Florentino Pérez. Han er ikke så jordnær mere, og han har mere magt. Han har blandt andet lavet nogle regler om, så det er meget svært at udfordre ham som præsident. Jeg vil ikke sige, han er kold i røven, men han er en iskold forretningsmand, og han er den mest magtfulde fodboldperson i Spanien i de seneste 25 år.«

Florentino Pérez var manden bag Real Madrids dominerende Galáctico-æra. Den blev skudt i gang med et forbudt skifte, der chokerede fodboldverdenen.

Præsidenten hentede Luis Figo – ærkerivalen fra FC Barcelonas største stjerne. Han beviste, at han var ligeglad med, hvad folk tænkte om ham.

Real Madrid-præsidenten, Florentino Perez. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Real Madrid-præsidenten, Florentino Perez. Foto: FRANCK FIFE

I Spanien er han kendt for at være pengegrisk – men ikke nødvendigvis glad for at bruge sine egne. Eksempelvis har han ifølge flere medier aldrig selv pumpet millioner i Real Madrid – i stedet er præsidenten skrevet op som helt almindeligt medlem, der betaler omkring 1.000 kroner til klubben om året.

Nu er han tilbage i vælten – og mens størstedelen af fodboldverdenen har raset over European Super League, gik Florentino Pérez mandag på direkte fjernsyn og forsvarede initiativet.

Han mente, at turneringen vil redde fodbolden. Vrøvl, mener fans og eksperter – som har lagt massivt pres på lederne i klubberne i Super League. Men Luna Christofi mener ikke, at Florentino Pérez nu er presset, selv om han har stået som fortaler og frontfigur for den kontroversielle turnering.

»Han kommer ikke til at trække sig som præsident. European Super League har været rygtet længe, og i Spanien tænker man, at den måtte komme på et tidspunkt. Hernede er det ikke kun klubberne, men også samfundet som er på røven. Når folk køber sommerhuse i Danmark, så køber de brød og mælk i Spanien.«

Florentino Perez har ikke opgivet European Super League endnu. Foto: YOAN VALAT Vis mere Florentino Perez har ikke opgivet European Super League endnu. Foto: YOAN VALAT

Florentino Pérez kan måske også tillade sig at tale varmt om den kontroversielle turnering. Han arbejder nemlig ikke i England, hvor fansenes raseri overstiger situationen i det spanske.

I landet, hvor Real Madrid, Atlético Madrid og Barcelona har støttet op om turneringen, er stemningen en anden.

»Fansene har reageret meget impulsivt og følelsesladet i England, mens de tager det meget mere roligt i Spanien. Derfor vil det også overraske mig meget, hvis nogle af de ledende personer i de tre spanske klubber træder af som konsekvens af det,« siger TV3 Sport-reporteren og fortsætter:

»Det, som overrasker mig mest, er, at klubberne slet ikke har indsigt i, hvad deres fans ønsker. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de 12 klubber har haft det juridiske på plads, som gør, at Fifa og Uefa ikke ville kunne straffe en eventuelt turnering.«

Luna Christofi tilføjer, at Real Madrid-præsidenten ikke kun er magtfuld i fodboldverdenen. Han sidder således til højbord med politikere fra den liberale højrefløj.

Nu er spørgsmålet, om mange fans får deres vilje, og beslutningstagerne i de omdiskuterede klubber forlader deres poster.

Men det betyder ingenting for Florentino Pérez. Han sidder sikkert som præsident i Real Madrid, lyder analysen fra Luna Christofi.