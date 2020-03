20. februar blev den sensationelle transfer officiel: Martin Braithwaite skiftede til mægtige FC Barcelona.

Men godt en måned efter melder spanske medier ham allerede på vej ud igen. Således skriver den spanske avis Sport, at danskeren skulle være en af otte spillere, som FC Barcelona pønser på at sælge allerede til sommer for at få råd til Inter-stjernen Lautaro Martinez.

»Nu er et tidspunkt, hvor rygtehistorier virkelig kan florere, fordi det er svært at have noget håndgribeligt at skrive om. Når det er sagt, så plejer Sport at have fingeren på pulsen,« siger den danske tv-journalist Luna Christofi ifølge TV 3 Sport.

Martin Braithwaite har indtil videre spillet tre kampe for FC Barcelona.

Braithwaites overraskende skifte til FC Barcelona kom i stand, efter mastodontklubben fik mulighed for at hente den 28-årige dansker uden for transfervinduet.

Det højst usædvanlige scenarie blev muliggjort af, at klubben kort forinden fik en kompensation til at hente en angriber, da man var hårdt ramt af skader i angrebet med langtidsskadede Ousmane Dembélé og Luis Suarez.

Netop det er værd at have in mente, når man læser rygterne omkring Braithwaite, mener Luna Christofi.

»Selvom de (FC Barcelona og Braithwaite, red.) har lavet en længerevarende kontrakt, var det et eller andet sted klart, at han blev hentet ind som en slags brandmand, en ildslukker i det der er tilbage af ligaen, og så må vi se, hvad der sker. Så jeg er ikke overrasket over at se ham på denne her liste,« mener hun.